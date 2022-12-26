FLASH! – NELL’INTERVISTA AD ALTISSIMA SALIVAZIONE, TALMENTE RICCA DI ZUCCHERI DA FAR VENIRE IL DIABETE, DI NATALIA ASPESI AL SUO IDOLO MATTEO RENZI L’UNICA NOTA DA SOTTOLINEARE, OLTRE ALL’AMMISSIONE DI ESSERE UN BULLO (“CONFESSO DI AVER SBAGLIATO, SONO STATO ARROGANTE”), È QUANDO SVELA: “SI SUSSURRAVA CHE AVREI POTUTO DIVENTARE MINISTRO DEL GOVERNO CONTE PER CHIUDERE LA CRISI. E INVECE DISSI DI NO, PERCHÉ VOLEVO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” – ECCO: TALE PROPOSTA ERA IL VERO TEMA DELL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL CON LO 007 MANCINI IN MISSIONE PER CONTE DI CONTE E VECCHIONE AL FINE DI SCONGIURARE LA CADUTA DEL GOVERNO GRILLINO?

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politica

L'ASSE MELONI-GIORGETTI - È STATA GIORGIA A VOLERLO MINISTRO ALL'ECONOMIA, SFIDANDO IL VETO DI SALVINI. MA L'INIZIO È STATO DURO DOPO LA NOMINA DI UN VICE MINISTRO (MAURIZIO LEO), VISSUTA COME UN COMMISSARIAMENTO - PER VERIFICARE LA BONTÀ DELL'INTESA BISOGNERÀ PERÒ ATTENDERLI ALLA PROVA PIÙ DIFFICILE: IL VALZER DELLE NOMINE. NEL 2023 VANNO IN SCADENZA 67 SOCIETÀ PARTECIPATE DELLO STATO, TRA LE QUALI ENI, ENEL, FERROVIE, LEONARDO, POSTE. PER OGNI INCARICO SERVIRÀ LA FIRMA DI GIORGETTI E IL PLACET DELLA DUCETTA. A QUEL PUNTO SI VEDRÀ SE DURANTE LA DANZA RIUSCIRANNO A NON PESTARSI I PIEDI…

PIU' VIVI IN CERA CHE COL CERONE – BERLUSCONI E LA “FINTA” MOGLIE MARTA FASCINA POSTANO SU TWITTER UNA FOTO CON LE LORO STATUINE DI CERA E LA FRASE: “CHE BEL REGALO ABBIAMO RICEVUTO. E VOI?” – ED È ARRIVATA UNA VALANGA DI RISPOSTE, TRA RABBIA E IRONIA: “NOI ABBIAMO RICEVUTO LA BOLLETTA DEL GAS, VERGOGNATEVI”, “MILANO SOTTO L'ALBERO HA RICEVUTO UNA CODA CHILOMETRICA SOTTO IL FREDDO PER RICEVERE DEL CIBO” – QUALCUNO AIUTI IL FU BANANA NELLA GESTIONE DEI SOCIAL...

IL PIZZINO DEL DANNUNZIANO GIORDANO BRUNO GUERRI ALLA MELONI: “NEI POSTI CHE CONTANO DEVONO ESSERE SCELTI UOMINI DI QUALITÀ PERCHÉ SE SOSTITUISCI UN BRAVO AVVERSARIO CON UN AMICO INETTO TI GIOCHI UNA FETTA DI CREDIBILITÀ” – SUL MES DONNA GIORGIA SI È DETTA PRONTA A FIRMARE CON IL SANGUE LA DECISIONE DI NON PRENDERLO: “FORSE CERTE BATTUTE A EFFETTO ANDREBBERO EVITATE PERCHÉ L'EUROPA NON È SPIRITOSA” - E SUL PERICOLO FASCISTA USATO COME UN MANGANELLO DALLE SINISTRE...