26 dic 2022 16:22

FLASH! – NELL’INTERVISTA AD ALTISSIMA SALIVAZIONE, TALMENTE RICCA DI ZUCCHERI DA FAR VENIRE IL DIABETE, DI NATALIA ASPESI AL SUO IDOLO MATTEO RENZI L’UNICA NOTA DA SOTTOLINEARE, OLTRE ALL’AMMISSIONE DI ESSERE UN BULLO (“CONFESSO DI AVER SBAGLIATO, SONO STATO ARROGANTE”), È QUANDO SVELA: “SI SUSSURRAVA CHE AVREI POTUTO DIVENTARE MINISTRO DEL GOVERNO CONTE PER CHIUDERE LA CRISI. E INVECE DISSI DI NO, PERCHÉ VOLEVO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” – ECCO: TALE PROPOSTA ERA IL VERO TEMA DELL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL CON LO 007 MANCINI IN MISSIONE PER CONTE DI CONTE E VECCHIONE AL FINE DI SCONGIURARE LA CADUTA DEL GOVERNO GRILLINO?