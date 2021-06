25 giu 2021 16:06

FLASH! – NESSUNO IERI HA COLTO IL VERO PASSAGGIO DELL’INTERVENTO DI GRILLO, IL PIÙ IMPORTANTE, QUELLO PIÙ SIGNIFICATIVO, QUANDO BEPPE-MAO HA DETTO A “GIUSEPPI”: “TU NON SEI UN VISIONARIO COME ME”. SIAMO PASSATI DA “BENVENUTO TRA GLI ELEVATI” (AGOSTO 2019) A “SEI UNO COME GLI ALTRI” (GIUGNO 2021) IN MENO DI DUE ANNI...