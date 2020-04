5 apr 2020 12:11

FLASH! – OGGI, A MEZZOGIORNO, CONTE HA CONVOCATO MEF E CDP PER SCIOGLIERE IL NODO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AFFIDARE A SACE E MEDIOCREDITO A FRONTE DELLA GARANZIA DELLO STATO. CONTE E GUALTIERI SI RENDONO CONTO CHE DEVONO LIBERARE IMMEDIATAMENTE FLUSSI FINANZIARI PER IL PAESE IN EMERGENZA E NON POSSONO STARE DIETRO ALLE GUERRE DI CAMPANILE