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FLASH! – NEI PALAZZI DEL DEEP STATE LA NOMINA DI RICCARDO BARBIERI HERMITTE È STATA ACCOLTA CON INCREDULITÀ ACCOMPAGNATA DAL GRIDO: “ARIDATECE RIVERA!” – QUELLA DEL SEMOLINO GIORGETTI È STATA UNA SCELTA DI TERZA FILA, TRA AMICI BOCCONIANI, TANTO PER FAR CONTENTA LA MELONI CHE INSISTEVA SU RIVERA FUORI. MALGRADO ABBIA LAVORATO PER ALCUNE DELLE MAGGIORI BANCHE DI INVESTIMENTO, J.P. MORGAN, MORGAN STANLEY E MERRILL LYNCH, COME MAI BARBIERI È FINITO AL MEF CON UNO STIPENDIO DI 240 MILA EURO, CIFRA CHE L’OTTIMO TURICCHI NON HA ACCETTATO? AH, SAPERLO…-
OLAF SCHOLZ HA IL FIATO SUL COLLO – QUEL CACADUBBI DEL CANCELLIERE TEDESCO NON HA ANCORA SCIOLTO LE SUE RISERVE SULL’INVIO DI CARRI ARMATI LEOPARD ALL’UCRAINA, E ZELENSKY LO AZZANNA: “SE LI AVETE, ALLORA DATECELI”. GLI AMERICANI SONO IN PRESSING, MA I TEDESCHI, CHE NEGLI ULTIMI VENT’ANNI SONO STATI I PRINCIPALI ARTEFICI DELLA DIPENDENZA ENERGETICA DA MOSCA (REMEMBER NORD STREAM?) FANNO ORECCHIE DA MERCANTI. PER ORA…
“DOPO POCHI GIORNI È CADUTO IL GOVERNO. NON CREDO SIA UNA COINCIDENZA” – LE MAIL DELLA PROFESSORESSA CHE HA FOTOGRAFATO RENZI E MANCINI ALL’AUTOGRILL DI FIANO ROMANO ALLA REDAZIONE DI “REPORT”: “UN PERSONAGGIO È NOTO A TUTTI, L’ALTRO PURTROPPO LO DISCONOSCO” – NELL’INTERROGATORIO DELLO SCORSO 8 NOVEMBRE ALLA QUESTURA DI ROMA, LA PROF, INDAGATA, HA RIBADITO DI ESSERE ESTRANEA “AD APPARATI SPIONISTICI: “DA SEMPLICE CITTADINA, INNEGABILMENTE CURIOSA, SONO RIMASTA PROFONDAMENTE COLPITA DA QUESTO SINGOLARE EPISODIO…”
MILANO DICHIARA GUERRA AGLI ANGELUCCI – CON LA PROSSIMA CONQUISTA DEL PIRELLONE DA PARTE DEI FRATELLI D’ITALIA TENDENZA FRATELLI LA RUSSA, L’EDITORE E RE DELLE CLINICHE LAZIALI SI ALLARGA NELLA CARTA STAMPATA MENEGHINA. DOPO “LIBERO” E “IL GIORNALE”, ORA TOCCHEREBBE A “LA VERITÀ”. NEL MIRINO IL RICCHISSIMO BUSINESS SANITARIO LOMBARDO, ORA SALDAMENTE IN MANO AI ROCCA (HUMANITAS) E AI ROTELLI (GRUPPO SAN DONATO) - SE LA SANITÀ LOMBARDA È IL BOCCONE PIÙ GHIOTTO, ANCHE QUELLA LAZIALE NON SCHERZA. IL PROSSIMO 12 FEBBRAIO A CONTENDERSI LA REGIONE LAZIO SCENDONO IN CAMPO IL PIDDINO ALESSIO D'AMATO (CHE ACCUSA ANGELUCCI DI CORRUZIONE) E IL CROCEROSSINO FRANCESCO ROCCA, IL CUI PRINCIPALE "SPONSOR" SAREBBE ANGELUCCI – IL ‘’CORRIERE’’ DI CAIRO SPARA CANNONATE, “LIBERO” DI SALLUSTI RISPONDE…
LA CINA SI RIAVVICINA – PROVE DI DISGELO TRA WASHINGTON E PECHINO (VIA KIEV): LA SEGRETARIA AL TESORO USA, JANET YELLEN, HA INCONTRATO IL VICEPREMIER CINESE, LIU HE, CONCORDANDO MAGGIORE COLLABORAZIONE. ZELENSKY, DA PAR SUO, HA INVIATO UNA LETTERA A XI JINPING PER INVITARLO A UN COLLOQUIO. I CINESI HANNO UN BISOGNO DISPERATO DI RIALLACCIARE I RAPPORTI CON L’OVEST: L’ECONOMIA LANGUE, LE NASCITE CROLLANO E NON SI POSSONO PERMETTERE DI PERDERE ACQUIRENTI DEI LORO PRODOTTI A BASSO COSTO - VIDEO
CRONACHE DI NORDIO – NELLA SUA RELAZIONE ALLA CAMERA, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, È TORNATO A CRITICARE LE INTERCETTAZIONI ARRIVANDO A CITARE SHAKESPEARE, MA SENZA DI ESSE LE INDAGINI CON CUI SI È FATTO CONOSCERE DA PM NON SAREBBERO MAI NATE – LA TENSIONE CON I GIUDICI È AI LIVELLI DEI GOVERNI BERLUSCONI, MA NON È DETTO CHE MELONI VOGLIA METTERSI A FARE LA GUERRA ALLE TOGHE, SPECIE DOPO L’ARRESTO DI MESSINA DENARO