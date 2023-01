19 gen 2023 20:05

FLASH! – NEI PALAZZI DEL DEEP STATE LA NOMINA DI RICCARDO BARBIERI HERMITTE È STATA ACCOLTA CON INCREDULITÀ ACCOMPAGNATA DAL GRIDO: “ARIDATECE RIVERA!” – QUELLA DEL SEMOLINO GIORGETTI È STATA UNA SCELTA DI TERZA FILA, TRA AMICI BOCCONIANI, TANTO PER FAR CONTENTA LA MELONI CHE INSISTEVA SU RIVERA FUORI. MALGRADO ABBIA LAVORATO PER ALCUNE DELLE MAGGIORI BANCHE DI INVESTIMENTO, J.P. MORGAN, MORGAN STANLEY E MERRILL LYNCH, COME MAI BARBIERI È FINITO AL MEF CON UNO STIPENDIO DI 240 MILA EURO, CIFRA CHE L’OTTIMO TURICCHI NON HA ACCETTATO? AH, SAPERLO…