I GRILLINI TENGONO FAMIGLIA – TRA LE AUTOCANDIDATURE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SPUNTANO UNA SERIE DI PARENTI ILLUSTRI DI PARLAMENTARI CHE NON SI POSSONO RICANDIDARE PER VIA DELLA REGOLA DEL DOPPIO MANDATO: IL FRATELLO DI STEFANO BUFFAGNI, QUELLI DI ELISABETTA TRENTA E DI GIORGIO SORIAL, E PURE IL COMPAGNO DELLA DADONE, ERGYS HAXHIU – IL GIALLO DELLA CANDIDATURA DI TRIDICO, I PRIMI RICORSI IN CALABRIA E LE VECCHIE CONOSCENZE…