9 nov 2022 11:29

FLASH! – LO "SQUALO" AZZANNA TRUMP! IL “NEW YORK POST” DI MURDOCH INCORONA RON DESANTIS METTENDO IN PRIMA PAGINA LA SUA VITTORIA IN FLORIDA, CON TITOLO “DEFUTURE” E UN ARTICOLO, FIRMATO MICHAEL GOODWIN, CHE COMINCIA COSÌ: “UN VECCHIO PROVERBIO DICE CHE I CANI ABBAIANO, MA LA CAROVANA VA AVANTI. IN UNA VERSIONE AGGIORNATA, DONALD TRUMP FA IL CANE RUMOROSO MENTRE RON DESANTIS MARCIA VERSO LA VITTORIA” (CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE, INTENDA…)