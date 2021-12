DAL PARLAMENTO ARRIVANO BRUTTI SEGNALI SUL SUICIDIO ASSISTITO - PD, LEU E M5S CONTAVANO DI AVERE L'APPOGGIO DI ITALIA VIVA PER LA LEGGE E SPERAVANO DI TROVARE IN FORZA ITALIA UN ALLEATO, MA IN RENZIANI SI SONO SMARCATI: "LASCEREMO LIBERTÀ DI COSCIENZA" - SULLA STAMPA IN MOLTI CAVALCANO LA SOLITA POLEMICA DELL'AULA SEMI DESERTA: MA IL LUNEDÌ È SEMPRE COSÌ PERCHÉ I DEPUTATI SONO IMPEGNATI NELLE COMMISSIONI E NON C'È ALCUN VOTO PREVISTO…