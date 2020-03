UN PAESE IN GINOCCHIO - IN ITALIA 5061 CONTAGIATI, 1145 IN PIÙ IN UN GIORNO. LE VITTIME SONO 233, IERI ERANO 197. I GUARITI 589, 66 IN PIÙ DA VENERDÌ. L'APPELLO DELL'ISS: "BASTA SUPERFICIALITÀ, SERVE ATTENZIONE" - RIVOLTA NEL CARCERE DI SALERNO - CHIUSA LA LOMBARDIA E ALTRE 11 PROVINCE - SOSPESE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESE QUELLE FUNEBRI - POSSIBILE REQUISIZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI - L'ALLARME SCATTA CON FEBBRE OLTRE 37,5 E AFFANNO - IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE