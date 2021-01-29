FLASH! – ROBERTO FICO POTREBBE ANCHE ESSERE UN PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. POTREBBE RICOMPORRE L’UNITÀ DEL M5S E LASCIARE LA PRESIDENZA DELLA CAMERA AL PD…-
FLASH! – ROBERTO FICO POTREBBE ANCHE ESSERE UN PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. POTREBBE RICOMPORRE L’UNITÀ DEL M5S E LASCIARE LA PRESIDENZA DELLA CAMERA AL PD…-
MATTARELLA CHIEDE A ROBERTO FICO UNA ‘’MAGGIORANZA SOLIDA’’, COMPRESA ITALIA VIVA, E SE POSSIBILE ALLARGARE L’AREA DI GOVERNO AD ALTRI PARTITI. MA LA DICHIARAZIONE DI CRIMI A FAVORE DI UN "CONFRONTO CON ATTUALE MAGGIORANZA" SPACCA LE VARIE TRIBU' DEL M5S - SE FICO VERIFICA CHE C’È UNA DISPERSIONE DI VOTI DEI 5STELLE OSTILI A RENZI, ALLORA SI PROVA AD IMBARCARE FORZA ITALIA PER FORMARE LA COSIDDETTA “MAGGIORANZA URSULA” - E PER GIUSEPPE CONTE È GAME-OVER DATO CHE BERLUSCONI HA GIÀ FATTO SAPER CHE, PER ‘’DISCONTINUITÀ POLITICA”, FORZA ITALIA NON VUOLE L’AVVOCATO DI CASALINO E TRAVAGLIO - A QUESTO PUNTO, POTREBBE MATERIALIZZARSI UN ‘’GOVERNO DEL PRESIDENTE’’ CON PREMIER MARTA CARTABIA (MA SI PROFILA ANCHE IL CIUFFO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI, ARTEFICE DELLA MEDIAZIONE CHE PORTO' IL M5S A VOTARE URSULA...)
COME DAGO-ANTICIPATO IERI, MATTARELLA HA AFFIDATO A ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO – È LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE, PERCHÉ QUANDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA MARTEDÌ TORNERÀ AL COLLE A MANI VUOTE SI POTRÀ ATTUARE IL PIANO B. DOVE LA B. STA PER BERLUSCONI – I GRILLINI SONO SPACCATI (E SPACCIATI) SUL RITORNO TRA LE BRACCIA DI RENZI, E SI SPALANCHERANNO LE PORTE A UNA “MAGGIORANZA URSULA”
BIDEN STERZA TUTTO A SINISTRA - IL NEO PRESIDENTE HA RESUSCITATO L'OBAMACARE E RIPRISTINATO I FONDI ALL'ABORTO, CONTINUANDO NELL'OPERA DI DEMOLIZIONE DELLE PRATICHE DI TRUMP: SVOLTA PROGRESSISTA SU SANITÀ, CLIMA, IMMIGRAZIONE, MA ANCHE ECONOMIA - UN MODO PER SODDISFARE L'ALA PIÙ RUMOROSA DEL PARTITO DEMOCRATICO - E A CHI LO CRITICA PER IL RICORSO AGLI ORDINI ESECUTIVI RISPONDE: "DEVO RIMEDIARE AI DANNI"
COME UN GATTO IN AUTOSTRADA - LA COMMISSIONE EUROPEA TORNA A BUSSARE A ROMA PER CHIEDERE LUMI SULLA GESTIONE DEL DOSSIER AUTOSTRADE PER L'ITALIA IN MERITO ALLE NORME CHE IL GOVERNO HA APPROVATO A FINE 2019 CONTRO ASPI. LA COMMISSIONE CHIEDE SPIEGAZIONI PERCHÉ IL GOVERNO HA CAMBIATO DEI CONTRATTI IN MODO UNILATERALE - UN POTENZIALE NUOVO SCHIAFFONE A CONTE, PERCHÉ ERA STATO IL SUO FEDELISSIMO SEGRETARIO GENERALE ROBERTO CHIEPPA A VOLERLE DA PALAZZO CHIGI E A IMPORLE AL DEBOLE MIT DI PAOLA DE MICHELI
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI. I GIUDICI NO - IL GUP DEL PROCESSO GREGORETTI, NUNZIO SARPIETRO, TIFA SPUDORATAMENTE PER IL TESTIMONE CONTE: "A LIVELLO PERSONALE LE AUGURO DI ANDARE AVANTI CON UN GOVERNO TER, E NON ME NE VOGLIA SALVINI" - SULLA QUESTIONE DEI MIGRANTI TRATTENUTI A BORDO DELLA NAVE, IL PREMIER USA IL FAIR PLAY CON L'EX ALLEATO LEGHISTA: "NON LO GIUDICO. LA DIFFERENZA TRA LUI E LA LAMORGESE? QUESTIONE DI STILE. LA POLITICA DEI 'PORTI CHIUSI' NON È MAI ESISTITA..."