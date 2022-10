IL CAV HA LA GOLDEN SHARE ED E’ PRONTO A USARLA - BERLUSCONI NON CI STA A FARE LA FINE DEL TORDO E MINACCIA MELONI-SALVINI DI FAR SALTARE IL TAVOLO DELLA MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA: “VOTIAMO PER FONTANA PER NON SPRECARE ALTRO TEMPO, MA DA NOI DEVONO PASSARE. GIORGIA MELONI NON PUÒ MICA PENSARE DI ANDARE AVANTI CON I VOTI DELL'OPPOSIZIONE…”