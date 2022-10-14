FLASH! – RONZIO DI MOSCA A MONTECITORIO: IL FILO-RUSSO LORENZO FONTANA È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CAMERA! IL VICESEGRETARIO LEGHISTA È STATO ELETTO SULLO SCRANNO PIÙ ALTO DI MONTECITORIO ALLA QUARTA VOTAZIONE…-
FLASH! – RONZIO DI MOSCA A MONTECITORIO: IL FILO-RUSSO LORENZO FONTANA È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CAMERA! IL VICESEGRETARIO LEGHISTA È STATO ELETTO SULLO SCRANNO PIÙ ALTO DI MONTECITORIO ALLA QUARTA VOTAZIONE…-
“OGGI È IL COMPLEANNO DI TRAVAGLIO. COME REGALO, IN PARLAMENTO CI SIAMO SIA IO SIA BERLUSCONI” – MATTEO RENZI MARAMALDEGGIA: IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO IERI IN SENATO ERA SCATENATO A PALAZZO MADAMA. TE CREDO: È IL MOMENTO DEI GIOCHINI DI PALAZZO, IL SUO HOBBY PREFERITO – LA BATTUTA A FRANCESCHINI: “TRANQUILLO, RESTERAI MINISTRO DELLA CULTURA ANCHE CON UN GOVERNO DI CENTRODESTRA”
“GIORGIA MELONI, UN COMPORTAMENTO SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE” – IERI MATTINA, AL SENATO, SILVIO BERLUSCONI ERA INFURIATO E SI È SFOGATO BUTTANDO GIÙ SU UN FOGLIO I SUOI PENSIERI SULLA “DUCETTA”: “NESSUNA DISPONIBILITÀ AI CAMBIAMENTI, È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D'ACCORDO" – IL CAV, DOPO IL BLITZ TENTATO DA LICIA RONZULLI, È IN GROSSA DIFFICOLTÀ: È ISOLATO E TRA I SUOI PARLAMENTARI STA INFIAMMANDO LA RIBELLIONE
“IN UN ANNO GUALTIERI NON HA FATTO NULLA. ROMA È PEGGIORATA DA OGNI PUNTO DI VISTA” – LA COCCA DI GRILLO, VIRGINIA RAGGI, EX SINDACA DI ROMA, ATTACCA GUALTIERI E MANDA UN PIZZINO SOPRATTUTTO ALLA SUA RIVALE IN REGIONE LAZIO ROBERTA LOMBARDI, FAUTRICE DELL'ALLEANZA PD-M5S - A OSTACOLARE LA FORMAZIONE DEL "CAMPO LARGO" DI CENTROSINISTRA PER LE REGIONALI È ANCHE LA POSIZIONE DI AZIONE E DI ITALIA VIVA CONTRARI A UN’ALLEANZA CON I 5 STELLE..
IL CAV HA LA GOLDEN SHARE ED E’ PRONTO A USARLA - BERLUSCONI NON CI STA A FARE LA FINE DEL TORDO E MINACCIA MELONI-SALVINI DI FAR SALTARE IL TAVOLO DELLA MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA: “VOTIAMO PER FONTANA PER NON SPRECARE ALTRO TEMPO, MA DA NOI DEVONO PASSARE. GIORGIA MELONI NON PUÒ MICA PENSARE DI ANDARE AVANTI CON I VOTI DELL'OPPOSIZIONE…”