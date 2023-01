PASQUA CON CHI VUOI – IL GOVERNO STA PENSANDO DI ANTICIPARE LA DECISIONE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE A RIDOSSO DELLA FESTIVITÀ (9 APRILE), PER ANDARE INCONTRO AI DESIDERATA DEL MERCATO – SECONDO “MF” I PROXY ADVISORS LAMENTANO L’ABITUDINE DI INDICARE I NOMI SOLO ALL’ULTIMO MOMENTO – IN BALLO CI SONO 70 POLTRONE: I TERMINI SCADONO IL 15 APRILE, MA PER LE QUOTATE IL PASSAGGIO DI MANO DEVE ESSERE FATTO ALMENO 25 GIORNI PRIMA DELL’ASSEMBLEA...