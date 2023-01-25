FLASH! – SALVINI SEGNA UN PUNTO: IL NUOVO VICEPRESIDENTE DEL CSM È FABIO PINELLI, CANDIDATO DELLA LEGA E GIÀ AVVOCATO DELL’EX SPIN DOCTOR DEL “CAPITONE”, LUCA MORISI…-
PASQUA CON CHI VUOI – IL GOVERNO STA PENSANDO DI ANTICIPARE LA DECISIONE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE A RIDOSSO DELLA FESTIVITÀ (9 APRILE), PER ANDARE INCONTRO AI DESIDERATA DEL MERCATO – SECONDO “MF” I PROXY ADVISORS LAMENTANO L’ABITUDINE DI INDICARE I NOMI SOLO ALL’ULTIMO MOMENTO – IN BALLO CI SONO 70 POLTRONE: I TERMINI SCADONO IL 15 APRILE, MA PER LE QUOTATE IL PASSAGGIO DI MANO DEVE ESSERE FATTO ALMENO 25 GIORNI PRIMA DELL’ASSEMBLEA...
PANICO TRA I GENERALI – IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, IMBRACCIA IL MACHETE CONTRO LE GERARCHIE MILITARI, E CHIEDE “UNA REVISIONE DELLE STRUTTURE DI VERTICE, CHE ELIMINI LE DUPLICAZIONI NON DETTATE DA ESIGENZE DI RIDONDANZE OPERATIVE. OCCORRE UNIFICARE I SETTORI E I SERVIZI COMUNI ALLE DIVERSE FORZE ARMATE…” – CHISSÀ COME LA PRENDERANNO GLI UFFICIALI…