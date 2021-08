LO SCENDI-LETTA DI CONTE/2 - IL PD STENDE IL TAPPETO ROSSO A “GIUSEPPI”: IL 10 SETTEMBRE L’AVVOCATO DEL POPOLO PONTIFICHERÀ ALLA FESTA DELL’UNITÀ DI BOLOGNA IN UN INTERVENTO IN SOLITARIA – A ROMA E TORINO I GRILLINI PRESENTANO UN LORO CANDIDATO, MA ENRICHETTO SPERA CHE L’EX PREMIER “ORIENTI” GLI ELETTORI PENTASTELLATI VERSO I CANDIDATI DEL PD AL BALLOTTAGGIO (SEMPRE CHE SIANO LORO AD ARRIVARE AL SECONDO TURNO…) - IL MOTTO DEL “NUOVO CORSO” DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE AMMINISTRATIVE È: SE NON SI PUÒ VINCERE, MEGLIO NON PARTECIPARE…