29 giu 2021 18:13

FLASH! – SERVIZI, BELLONI E GABRIELLI PRENDONO LE FORBICI E TAGLIANO I VICEDIRETTORI: SARANNO DUE E NON TRE – AGOVINO (AISE) E PISANI (AISI), VERSO LA SCADENZA, NON SARANNO RINNOVATI NE’ SOSTITUITI – PER LA NEO SOCIETA’ PER LA CYBERSICUREZZA, GABRIELLI VUOL PARTIRE UNA VOLTA CHE SARA’ APPROVATA DAL COPASIR