29 gen 2022 18:04

FLASH! – SETTE ANNI FA IL “CAPITONE” TWITTAVA: “SERGIO MATTARELLA NON È IL MIO PRESIDENTE”. OGGI, DOPO UNA SETTIMANA IN CUI HA MANDATO IN FUMO PIÙ CANDIDATI CHE SIGARETTE, È STATO LUI ALLA FINE A PROPORRE IL BIS DI SERGIONE. È IN BUONA COMPAGNIA: VI RICORDATE L’IMPEACHMENT CHIESTO DA LUIGINO DI MAIO?