7 ott 2022 18:16

FLASH! – LA SPIFFERATA DEI SERVIZI DI INTELLIGENCE AMERICANI AL ‘’NEW YORK TIMES’’ SUL GOVERNO DI KIEV AUTORE DELL’ATTENTATO MORTALE ALLA FIGLIA DEL POLITOLOGO PUTINIANO DUGIN, E’ UN PESANTE AVVERTIMENTO A ZELENSKY DI NON FARE LO STRONZO: NON TI PUOI PERMETTERE CHE ALCUNE FRANGE DEI SERVIZI UCRAINI SI MUOVANO IN MANIERA AUTONOMA (ESSÌ, LA CIA NON ERA STATA INFORMATA DELL'ATTENTATO)