''AIUTARE L'ITALIA E' UN'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL SOVRANISMO" - L’ARTICOLO DELL’EDITORIALISTA PRINCIPE DEL“FINANCIAL TIMES’’, L’ECONOMISTA WOLFANG MUNCHAU, RESIDENTE DA ANNI IN LIGURIA, HA COLPITO MOLTO LE CANCELLERIE EUROPEE, SOPRATTUTTO QUANDO SCRIVE SULLO SPETTRO DELL’ITALEXIT: ATTENTI, MENTRE L’UE EUROPEA È RIUSCITA A REGGERE ALLA BREXIT, NON RIUSCIRÀ A SALVARSI IN CASO DI ITALEXIT - “NON È PROBABILE. MA NEANCHE LA BREXIT LO ERA. COME ACCADDE IN GB, GLI ITALIANI STANNO INIZIANDO A INCOLPARE L’UE PER TUTTO CIÒ CHE NON VA”