29 dic 2022 13:06

FLASH! – IL TEMPO DEI MELENSKY! GIORGIA MELONI RISPONDE DECISA A UNA DOMANDA INSIDIOSA DELLA GIORNALISTA RUSSA DELL’AGENZIA STATALE “TASS”, CHE LE CHIEDEVA SE ALL’ITALIA MANCAVANO I RAPPORTI STORICI CON MOSCA: “LA RUSSIA VUOL FARE PASSARE IL MESSAGGIO CHE CHI È MILITARMENTE PIÙ FORTE PUÒ INVADERE IL SUO VICINO. QUESTO PER NOI È INACCETTABILE. CI MANCA IL TURISMO RUSSO E IL TURISMO IN RUSSIA, MA CI SONO COSE CHE NON SI POSSONO PIEGARE AI NOSTRI DESIDERI. DIFENDEREMO L’UCRAINA, IL DIRITTO INTERNAZIONALE, LA SOVRANITÀ E LA LIBERTÀ DI UNA NAZIONE”