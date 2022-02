24 feb 2022 16:40

FLASH! – TEOREMA FALLICO: BANCA INTESA RUSSIA (28 FILIALI, IMPIEGHI PER 5,57 MILIARDI) DAL 1989 HA UN PRESIDENTE, ANTONIO FALLICO, CHE NEI GIORNI SCORSI HA DIMOSTRATO DI MERITARE L’ORDINE DELL’AMICIZIA, LA PIÙ ALTA DECORAZIONE STATALE RUSSA RISERVATA A CITTADINI STRANIERI: “IN MERITO ALLA CRISI IN UCRAINA, RICORDO CHE LA RUSSIA IN TUTTA LA SUA STORIA NON HA MAI ATTACCATO PER PRIMA NESSUNO, SI È SEMPRE DIFESA…”