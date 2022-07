30 lug 2022 16:42

FLASH! – TOH! ANCHE IL DIRETTORE DE “IL GIORNALE”, AUGUSTO MINZOLINI, METTE IL CAZZARO DEL PAPEETE CON LE SPALLE AL MURO: ‘’TIRARE IN BALLO SALVINI SU PUTIN E SULLA RUSSIA PURTROPPO È DIVENTATO UNO SPORT NAZIONALE… QUESTO NON TOGLIE CHE SALVINI PER EVITARE UNA CAMPAGNA ELETTORALE IN CUI SI PARLI SOLO DI “FASCISMO” O DI “FATTORE P”, NON DEBBA DIRE PAROLE CHIARE SULL'ATLANTISMO E SULL'UCRAINA. SIAMO DI NUOVO ALLA GUERRA FREDDA ED È COMPLICATO, SE NON IMPOSSIBILE, ANDARE AL GOVERNO SENZA AVER DATO GARANZIE AI NOSTRI ALLEATI INTERNAZIONALI”