FLASH! – TOH! ANCHE IL DIRETTORE DE “IL GIORNALE”, AUGUSTO MINZOLINI, METTE IL CAZZARO DEL PAPEETE CON LE SPALLE AL MURO: ‘’TIRARE IN BALLO SALVINI SU PUTIN E SULLA RUSSIA PURTROPPO È DIVENTATO UNO SPORT NAZIONALE… QUESTO NON TOGLIE CHE SALVINI PER EVITARE UNA CAMPAGNA ELETTORALE IN CUI SI PARLI SOLO DI “FASCISMO” O DI “FATTORE P”, NON DEBBA DIRE PAROLE CHIARE SULL'ATLANTISMO E SULL'UCRAINA. SIAMO DI NUOVO ALLA GUERRA FREDDA ED È COMPLICATO, SE NON IMPOSSIBILE, ANDARE AL GOVERNO SENZA AVER DATO GARANZIE AI NOSTRI ALLEATI INTERNAZIONALI”

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CERTI AMORI (PER INTERESSI) NON FINISCONO – BERLUSCONI NON HA MAI VOLTATO LE SPALLE ALL’AMICO PUTIN TANTO CHE IN QUESTI GIORNI È TORNATO A SUONARE LA GRANCASSA IN FAVORE DI “MAD VLAD”. MA COSA C’È DIETRO QUESTA PASSIONE VISCERALE? NEL 2008 L'AMBASCIATORE GEORGIANO A ROMA RIFERÌ CHE PUTIN AVEVA PROMESSO AL BANANA UNA PERCENTUALE DEI PROFITTI DA EVENTUALI CONDOTTE SVILUPPATE DA GAZPROM IN COORDINAMENTO CON ENI. DI SICURO NELL'ERA BERLUSCONI L'ENI FIRMÒ UN ACCORDO CHE AVREBBE CONSENTITO A GAZPROM EXPORT DI RIVENDERE GAS RUSSO DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI ITALIANI E…