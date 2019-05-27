FLASH! – TRAVAGLIO: “CARO DAGO, QUANDO MAI HO DATO DEL "FASCISTA" A SALVINI? HO DETTO E SCRITTO UN MILIONE DI VOLTE IL CONTRARIO, CIOÈ CHE LA POLEMICA SUL RITORNO DEL FASCISMO ERA INFONDATA E CONTROPRODUCENTE. INFATTI...”-
FLASH! – TRAVAGLIO: “CARO DAGO, QUANDO MAI HO DATO DEL "FASCISTA" A SALVINI? HO DETTO E SCRITTO UN MILIONE DI VOLTE IL CONTRARIO, CIOÈ CHE LA POLEMICA SUL RITORNO DEL FASCISMO ERA INFONDATA E CONTROPRODUCENTE. INFATTI...”-
LE AMMINISTRATIVE PIÙ PAZZE DEL MONDO – LA LISTA DI MIMMO LUCANO È ARRIVATA TERZA E LUI NON ENTRERÀ NEMMENO IN CONSIGLIO COMUNALE – IL PRIMO SINDACO TRANSGENDER, QUELLO PIÙ GIOVANE (19 ANNI), LA MOGLIE CHE SUCCEDE AL MARITO NEL TREVIGIANO, LA FIGLIA CHE BATTE LA MAMMA A CUNEO E LA SCONFITTA DI CLAUDIO CECCHETTO A MISANO ADRIATICO: TUTTE LE CURIOSITÀ DALLA TORNATA ELETTORALE LOCALE
“DALLA FINESTRA DELLA LEGA SI AFFACCIA GIORGETTI. AH NO, È L’EREZIONE DI SALVINI” – L’ESILARANTE CRONACA DELLA NOTTE ELETTORALE DI “SPINOZA LIVE”: “NELLA SEDE DEL PD NON C’È NESSUNO. AH NO, È ORLANDO”, “CRESCONO LE QUOTAZIONI DI SIRI PER IL DOPO MATTARELLA”, “SALVINI TWITTA UNA FOTO CON IL TAPIRO D’ORO SULLO SFONDO. È LA SUA CENA”, “FRATOIANNI: SONO IO MARK CALTAGIRONE”
''ERA LA MIA ULTIMA BATTAGLIA, NON HO PIÙ MOLTO DA DIRE''. IL TETRO ''CONCESSION SPEECH'' DI CHIAMPARINO, CHE HA CHIAMATO CIRIO PER FARGLI I COMPLIMENTI: ''È UNA PERSONA PER BENE, LO RISPETTO'', HA DETTO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE - LA LEGA PRIMO PARTITO AL 35%, MA PER ''CHIAMPA'' VUOI CHE NON CI SIA UN POSTO IN QUALCHE FONDAZIONE (GIÀ AVEVA FATTO UN GIRO)
CINQUE STELLE CADENTI – DAI RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE EMERGE CON CHIAREZZA UN SOLO DATO: LA SCOMPARSA DEI GRILLINI DAI COMUNI – IL PD CONFERMA NARDELLA, GIORGIO GORI E DECARO (FIRENZE, BERGAMO E BARI) AL PRIMO TURNO, IL CENTRODESTRA SI TIENE PERUGIA – I GRILLINI DICONO ADDIO A LIVORNO, DOVE NON ARRIVANO NEMMENO AL BALLOTTAGGIO, CHE RAGGIUNGONO PRATICAMENTE SOLO A CAMPOBASSO
E ORA CHE CE FAMO CON CONTE? - IL PREMIER CHE SI ERA SCHIERATO COI GRILLINI PRIMA DEL VOTO ORA TREMA. SALVINI STAMATTINA LO HA CHIAMATO RIBADENDO ''LA LEALTÀ DELLA LEGA AL CONTRATTO DI GOVERNO'' - L'AVVOCATO DEGLI ITALIANI SI RIPOSIZIONA SUBITO APRENDO A TAV E FLAT TAX. MA PER LA TASSA PIATTA BISOGNA RINUNCIARE A QUALCOSA DI CARO AI GRILLINI…