''ERA LA MIA ULTIMA BATTAGLIA, NON HO PIÙ MOLTO DA DIRE''. IL TETRO ''CONCESSION SPEECH'' DI CHIAMPARINO, CHE HA CHIAMATO CIRIO PER FARGLI I COMPLIMENTI: ''È UNA PERSONA PER BENE, LO RISPETTO'', HA DETTO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE - LA LEGA PRIMO PARTITO AL 35%, MA PER ''CHIAMPA'' VUOI CHE NON CI SIA UN POSTO IN QUALCHE FONDAZIONE (GIÀ AVEVA FATTO UN GIRO)