FLASH! – TRAVAGLIO: “CARO DAGO, QUANDO MAI HO DATO DEL "FASCISTA" A SALVINI? HO DETTO E SCRITTO UN MILIONE DI VOLTE IL CONTRARIO, CIOÈ CHE LA POLEMICA SUL RITORNO DEL FASCISMO ERA INFONDATA E CONTROPRODUCENTE. INFATTI...”

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