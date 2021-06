MATTEO SALVINI A DAGOSPIA: "A PROPOSITO DI STIPENDI E SFRUTTAMENTO, QUANDO SONO INTERVENUTO A 'RAINEWS24' HO FATTO RIFERIMENTO A UN CASO TIPICO DA PART-TIME (4 ORE AL GIORNO PER 5 GIORNI LAVORATIVI), 600 EURO È LA BUSTA PAGA NORMALE PREVISTA DAL CCNL PER UN CAMERIERE. SIGNIFICA…" - IL LEADER LEGHISTA AVEVA DETTO: “SE TU PRENDI 600 € PER STARE A CASA A GUARDARE LA TELEVISIONE E TI OFFRONO 600 EURO PER ANDARE A FARE IL CAMERIERE… LA SOLUZIONE LA LASCIO INTUIRE” (LA SOGLIA DI POVERTÀ STABILITA DALL’ISTAT È 780 EURO) - VIDEO