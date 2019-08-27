FLASH! - IL NODO DEL GOVERNICCHIO GIALLO-ROSSO: ZINGARETTI CONSIDERA CONTE A TUTTI GLI EFFETTI DEI 5STELLE E AVER TOLTO IL VETO SU DI LUI UN LIMITE MASSIMO. NON POSSONO ESSERE ACCETTATI RUOLI PREDOMINANTI DA DI MAIO CHE A QUESTO PUNTO SAREBBE IL DOPPIONE DI CONTE. E CONTE SBLOCCA LO STALLO: ''DI MAIO NON HA MAI CHIESTO IL VIMINALE” – LA TRATTATIVA PD-M5S E’ RIAPERTA...

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