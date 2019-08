M5S, FINE DELLA PRESA PER IL CULO - RIZZO: NATO PER SCARDINARE IL DECREPITO SISTEMA DEI PARTITI, SBARCATO IN MASSA NEL PARLAMENTO PER “APRIRLO COME UNA SCATOLETTA DI TONNO”, HA FINITO PER INTEGRARSI IN PIENO CON IL CONTENUTO DI QUELLA SCATOLETTA. TONNO, MAGARI CON QUALCHE SPINA, MA SEMPRE TONNO - COSÌ ANCHE GLI INSOSPETTABILI HANNO IMPARATO MOLTO BENE L'ADAGIO ANDREOTTIANO, QUELLO SECONDO CUI "IL POTERE LOGORA CHI NON CE L'HA"