FLASH! - NON ABBOCCATE ALLE VOCI SULL'USCITA DI MARA CARFAGNA DA "FORZA ITALIA": SONO VELENI DOVUTI ALLA GUERRA INTERNA AL PARTITO E MESSI IN CIRCOLO DAI PRETORIANI DALL'ALA RONZULLI-GHEDINI-TAJANI...-
FLASH! - NON ABBOCCATE ALLE VOCI SULL'USCITA DI MARA CARFAGNA DA "FORZA ITALIA": SONO VELENI DOVUTI ALLA GUERRA INTERNA AL PARTITO E MESSI IN CIRCOLO DAI PRETORIANI DALL'ALA RONZULLI-GHEDINI-TAJANI...-
SEI VACCINATO? COMUNQUE NON PUOI FA' COME TE PARE – LE NUOVE LINEE GUIDA FRENANO GLI ENTUSIASMI: ANCHE CHI È STATO INOCULATO DEVE ANDARE IN QUARANTENA IN CASO DI CONTATTO CON POSITIVI PERCHÉ “NESSUN VACCINO È EFFICACE AL 100%” – PER COLPA DELLE VARIANTI AUMENTANO LE DISTANZE DI SICUREZZA: QUANDO SI MANGIA È MEGLIO STARE ALMENO A 2 METRI...
BANNON E DANNATO – IL CONSIGLIO DI STATO SFRATTA DALLA CERTOSA DI TRISULTI L'ASSOCIAZIONE "DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE", VICINA AL GURU DEI SOVRANISTI – L'ABBAZIA CISTERCENSE NEL COMUNE DI COLLEPARDO DA QUALCHE ANNO ERA FINITA AL CENTRO DI UN'INTRICATA VICENDA GIUDIZIARIA. SECONDO I PIANI DI BANNON E COMPAGNIA DOVEVA DIVENTARE IL FULCRO DI UN PROGETTO POLITICO SOVRANISTA IN EUROPA, MA ALLA FINE HANNO DOVUTO SLOGGIARE
BELLO IL NEW DEAL, IL PROBLEMA È PAGARLO - PER FINANZIARE IL TURBO PIANO DA 1.900 MILIARDI BIDEN VUOLE FAR RISALIRE L'ALIQUOTA DELLE AZIENDE AL 28% E AUMENTARE LE TASSE SUL REDDITO DI CHI GUADAGNA PIÙ DI 400 MILA DOLLARI ALL'ANNO - LA SEGRETARIA AL TESORO YELLEN PUNTA A METTERE LE MANI IN TASCA AI PROFITTI DELLE MULTINAZIONALI. CI RIUSCIRÀ? - I DETRATTORI RICORDANO CHE ROOSEVELT USCÌ DALLA CRISI GRAZIE ALLE SPESE PER LA SECONDA GUERRA MONDIALE...
POSTA! – NON SIAMO STATI NOI A GUIDARE LA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEL VACCINO ASTRAZENECA IN EUROPA. SIAMO ANDATI A RIMORCHIO DELLA GERMANIA. DOPO CHE LO HANNO DECISO LORO CI SIAMO ALLINEATI. CONTINUIAMO AD ESSERE SEMPRE UN GRADINO SOTTO AGLI ALTRI – AL VIA L'ERA PD CON LA SEGRETERIA DI LETTA. DILETTA LEOTTA O DI LETTA DI LOTTA?