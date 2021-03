SEI VACCINATO? COMUNQUE NON PUOI FA' COME TE PARE – LE NUOVE LINEE GUIDA FRENANO GLI ENTUSIASMI: ANCHE CHI È STATO INOCULATO DEVE ANDARE IN QUARANTENA IN CASO DI CONTATTO CON POSITIVI PERCHÉ “NESSUN VACCINO È EFFICACE AL 100%” – PER COLPA DELLE VARIANTI AUMENTANO LE DISTANZE DI SICUREZZA: QUANDO SI MANGIA È MEGLIO STARE ALMENO A 2 METRI...