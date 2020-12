24 dic 2020 10:52

FLASH! - NON SOLO MES, C'E' IN ATTO UN ALTRO SCONTRO TRA I 5STELLE E I DEM: I GRILLINI NON VOGLIONO CHE MONTE DEI PASCHI FINISCA TRA LE FAUCI DI UNICREDIT, COME VUOLE GUALTIERI: DEVE ESSERE UNA BANCA PUBBLICA. IL FUTURO? IL CATORCIO SENESE, GUIDATO DAL PENTASTELLATO BASTIANINI, PORTERA' AVANTI UN'INTEGRAZIONE CON LA POPOLARI DI BARI IN MANO A INVITALIA-ARCURI (E IL CERCHIO SI CHIUDE)