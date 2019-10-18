FLASH! NUZZI PRESENTERÀ IL SUO LIBRO CON DI MAIO: NON SI È MAI VISTO UN MINISTRO DEGLI ESTERI CHE PROMUOVE UN LIBRO CHE HA L'OBIETTIVO DI TERREMOTARE IL VATICANO, OVVERO UNO STATO STRANIERO, CON CUI L'ITALIA HA PURE UN RAPPORTO SPECIALE - L'INCHIESTA DI NUZZI PARLA DI SCANDALI, SOLDI, CORRUZIONE NELLE ALTE SFERE DELLA CURIA. COME PRENDERÀ LA SANTA SEDE IL GESTO DI GIGGINO?

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