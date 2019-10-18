FLASH! NUZZI PRESENTERÀ IL SUO LIBRO CON DI MAIO: NON SI È MAI VISTO UN MINISTRO DEGLI ESTERI CHE PROMUOVE UN LIBRO CHE HA L'OBIETTIVO DI TERREMOTARE IL VATICANO, OVVERO UNO STATO STRANIERO, CON CUI L'ITALIA HA PURE UN RAPPORTO SPECIALE - L'INCHIESTA DI NUZZI PARLA DI SCANDALI, SOLDI, CORRUZIONE NELLE ALTE SFERE DELLA CURIA. COME PRENDERÀ LA SANTA SEDE IL GESTO DI GIGGINO?-
LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI - BELPIETRO: “CONTE HA ANNUNCIATO CHE CON LA PROSSIMA MANOVRA IL SUO GOVERNO ABBASSERÀ LE TASSE - MA CI SONO 12 MILIARDI DI IMPOSTE A CARICO DEGLI ITALIANI. I PRIMI A ESSERE COLPITI SONO I LAVORATORI AUTONOMI: QUELLI CHE SI ERANO ILLUSI DI AVERE LA FLAT TAX E AVEVANO PIANIFICATO PER L'ANNO PROSSIMO UNO SCONTO FISCALE…”
SERVIZI POCO SEGRETI - CHI HA DATO AGLI AMERICANI I CELLULARI DI MIFSUD? GLI AGENTI ITALIANI FANNO SAPERE CHE NON SONO STATI LORO A CONSEGNARLI A BARR DURANTE GLI INCONTRI ROMANI, RIBADENDO CHE NON È STATO FORNITO ALCUN MATERIALE - L'ESISTENZA DEI BLACKBERRY, ''DA CUI SI POSSONO RICAVARE MOLTE INFORMAZIONI'' È STATA RIVELATA DALL'EX GENERALE FLYNN, CHE VUOLE DIMOSTRARE DI ESSERE VITTIMA DI UN COMPLOTTO ORDITO DAI SERVIZI OCCIDENTALI…
RENZI ABBAIA MA NON MORDE - OGGI COMINCIA LA LEOPOLDA MA NESSUNO SEMBRA TROPPO PREOCCUPATO: "ITALIA VIVA" NON SCHIODA DAL 4% E, ANCHE SE TENTASSE IL RIBALTONE PER PORTARE DI MAIO A PALAZZO CHIGI, IL PD E IL QUIRINALE MANDEREBBERO TUTTI A VOTARE - IL PREMIER È IN CONTATTO CON UNA DOZZINA DI SENATORI DI FORZA ITALIA CHE POTREBBERO DARE L’APPOGGIO ESTERNO – CUCINELLI, BOSCHI E L’ASTRO NASCENTE ISABELLA CONTI: CHI CI SARÀ A FIRENZE...