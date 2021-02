2 feb 2021 10:49

FLASH! - OGGI POMERIGGIO FICO SALIRÀ AL QUIRINALE E RIFERIRÀ CHE C’È UN ACCORDO DI MASSIMA SUL PROGRAMMA MA NON C’È STATA, A DISPETTO DEL CAN CAN DEI GIORNALI, NESSUNA TRATTATIVA SUI NOMI DEI MINISTRI. QUINDI CHIEDERÀ A MATTARELLA UN GIORNO IN PIÙ DI MANDATO ESPLORATIVO PER CONSULTARE I LEADER DEI PARTITI. IL CAPO DELLO STATO POTREBBE CONCEDERLO O ASSUMERE LUI STESSO L’ONERE DELL’ULTIMO GIRO…