5 ago 2021 18:48

FLASH! - OK DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLE NOMINE DEI NUOVI AMBASCIATORI: AL CAIRO ANDRÀ MICHELE QUARONI, MENTRE AD ANKARA L'AMBASCIATORE ITALIANO SARÀ GIORGIO MARRAPODI. IN IRAQ ARRIVERÀ MAURIZIO GREGANTI, IN GUINEA STEFANO PONTESILLI E IN CONGO LUIGI DIODATI - PATUANELLI HA TENTATO INVANO DI CONVINCERE ETTORE SEQUI A SPEDIRE IL SUO ADDETTO DIPLOMATICO LUCIANO PEZZOTTI IN EGITTO