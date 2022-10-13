FLASH! - E ORA COME LA METTIAMO? - IERI IL DEPUTATO DI FORZA ITALIA GIORGIO MULÈ, OSPITE A "L'ARIA CHE TIRA", AVEVA DICHIARATO CHE "SE IN MATTINATA NON CI SONO I PRESIDENTI DELLE CAMERE SIETE TUTTI LEGITTIMATI A DIRE CHE SIAMO PIU' O MENO DEI PAGLIACCI" - I MAL DI PANCIA NEL CENTRODESTRA HANNO FATTO SALTARE L'ACCORDO TRA FDI, LEGA E FORZA ITALIA E IMPEDITO DI ELEGGERE I PRESIDENTI ALLA PRIMA CHIAMA SIA ALLA CAMERA CHE AL SENATO...

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politica

SENATO IN GIALLO - CHI HA PORTATO I 17 VOTI PER FAR ELEGGERE IGNAZIO LA RUSSA, VISTO IL SONORO SCHIAFFONE RIFILATO DA BERLUSCONI ALLA MELONI CON LA DEFEZIONE DEI SENATORI DI FORZA ITALIA? - ANCHE SE NEGANO, I 9 VOTI DI RENZI E CALENDA SONO FINITI A LA RUSSA. E GLI ALTRI 8? E' PROBABILE CHE IL SOCCORSO ARRIVI DAI QUEI VECCHI VOLPONI DEMOCRISTIANI DEL PD, CASINI E FRANCESCHINI - UN MESSAGGIO A GIORGIA MELONI DELLA SERIE: SE BERLUSCONI E SALVINI NON CI STANNO A FARE IL GOVERNO, NOI SIAMO QUI, DISPONIBILI... - CHISSA' COSA SUCCEDERA' DOMANI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA...