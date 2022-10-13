Giorgio #Mulé: "Se domani non ci saranno i presidenti delle camere alle 10.30, siete tutti legittimati a darci dei pagliacci."@ultimora_pol— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) October 12, 2022
FLASH! - E ORA COME LA METTIAMO? - IERI IL DEPUTATO DI FORZA ITALIA GIORGIO MULÈ, OSPITE A "L'ARIA CHE TIRA", AVEVA DICHIARATO CHE "SE IN MATTINATA NON CI SONO I PRESIDENTI DELLE CAMERE SIETE TUTTI LEGITTIMATI A DIRE CHE SIAMO PIU' O MENO DEI PAGLIACCI" - I MAL DI PANCIA NEL CENTRODESTRA HANNO FATTO SALTARE L'ACCORDO TRA FDI, LEGA E FORZA ITALIA E IMPEDITO DI ELEGGERE I PRESIDENTI ALLA PRIMA CHIAMA SIA ALLA CAMERA CHE AL SENATO...-
Giorgio #Mulé: "Se domani non ci saranno i presidenti delle camere alle 10.30, siete tutti legittimati a darci dei pagliacci."@ultimora_pol— Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) October 12, 2022
SENATO IN GIALLO - CHI HA PORTATO I 17 VOTI PER FAR ELEGGERE IGNAZIO LA RUSSA, VISTO IL SONORO SCHIAFFONE RIFILATO DA BERLUSCONI ALLA MELONI CON LA DEFEZIONE DEI SENATORI DI FORZA ITALIA? - ANCHE SE NEGANO, I 9 VOTI DI RENZI E CALENDA SONO FINITI A LA RUSSA. E GLI ALTRI 8? E' PROBABILE CHE IL SOCCORSO ARRIVI DAI QUEI VECCHI VOLPONI DEMOCRISTIANI DEL PD, CASINI E FRANCESCHINI - UN MESSAGGIO A GIORGIA MELONI DELLA SERIE: SE BERLUSCONI E SALVINI NON CI STANNO A FARE IL GOVERNO, NOI SIAMO QUI, DISPONIBILI... - CHISSA' COSA SUCCEDERA' DOMANI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA...
“CIAO ENRICO, COME STAI? UN BIJOUX” – SIPARIETTO ALLA CAMERA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI, CHE SI SONO INCROCIATI CASUALMENTE A MONTECITORIO- PRIMA DI RISPONDERE, IL SEGRETARIO DIMISSIONARIO DEL PD HA FATTO NOTARE ALLA DUCETTA I TANTI CRONISTI AL SEGUITO. RISPOSTA DI GIORGIA: “MA NON IMPORTA, COSA MAI DOBBIAMO DIRCI. È TIMIDO…”
FLASH - PER LA PRESIDENZA DELLA CAMERA, MATTEO SALVINI POTREBBE PROPORRE GIANCARLO GIORGETTI (E NON RICCARDO MOLINARI), ANCHE PER TOGLIERE IL SUO DETESTATO VICE DALLA CORSA PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA...
“L’ASTENSIONISMO E’ FIGLIO DELLA SFIDUCIA NEL SISTEMA” – IL PRESIDENTE EMERITO DELLA CONSULTA GIULIANO AMATO AL MEETING DEI SINDACI SI PONE "IL PROBLEMA DELLA SOPRAVVIVENZA" DELLA DEMOCRAZIA: "LA POLITICA ERA PARTECIPAZIONE, ADESSO C’E’ IL VUOTO. I PARTITI QUANDO ANCORA SI RIUNISCONO IN SEZIONE, LO FANNO SOLO PER SPARTIRSI LE CARICHE. SOTTO I LEADER LA PIRAMIDE NON C'È PIÙ. CI SONO I COMUNICATORI…"