SENATO IN GIALLO - CHI HA PORTATO I 17 VOTI PER FAR ELEGGERE IGNAZIO LA RUSSA, VISTO IL SONORO SCHIAFFONE RIFILATO DA BERLUSCONI ALLA MELONI CON LA DEFEZIONE DEI SENATORI DI FORZA ITALIA? - ANCHE SE NEGANO, I 9 VOTI DI RENZI E CALENDA SONO FINITI A LA RUSSA. E GLI ALTRI 8? E' PROBABILE CHE IL SOCCORSO ARRIVI DAI QUEI VECCHI VOLPONI DEMOCRISTIANI DEL PD, CASINI E FRANCESCHINI - UN MESSAGGIO A GIORGIA MELONI DELLA SERIE: SE BERLUSCONI E SALVINI NON CI STANNO A FARE IL GOVERNO, NOI SIAMO QUI, DISPONIBILI... - CHISSA' COSA SUCCEDERA' DOMANI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA...