BETTINI A 67 ANNI, DIVENTA L'IDEOLOGO DI SÉ STESSO – IL PADRE (POLITICO) DI ZINGA SI SMARCA DAL FIGLIO E BATTEZZA LA SUA NUOVA AREA “SOCIALISTA E CRISTIANA”. MA COME L’ENNESIMA CORRENTE DEL PD, LUI CHE LE AVEVA SEMPRE COMBATTUTE? “FIGURIAMOCI, NON MI INTERESSA AFFATTO GUIDARNE UNA. ANZI SAREBBE PERSINO IMBARAZZANTE”, SI SCHERMISCE LUI CHE INTANTO CONTINUA A BRIGARE PER DECIDERE IL NOME DEL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA PER IL CAMPIDOGLIO