“QUANDO HO CHIESTO TRE MINISTERI IN PIÙ ALLA MELONI MI HA RISO IN FACCIA” – ALL’ASSEMBLEA DI FORZA ITALIA ALLA CAMERA UN BERLUSCONI SENZA FRENI INIBITORI HA RACCONTATO L'INCONTRO DI IERI CON DONNA GIORGIA: “LE HO DETTO CHE DEVE IMPARARE DA CAPO DI UN GOVERNO A USARE IL CONDIZIONALE. LA PRESIDENZA DEL SENATO VALE DUE MINISTERI PER CHI NON CE L’HA, QUELLA DELLA CAMERA UN MINISTERO. QUINDI NOI GLI ABBIAMO CHIESTO TRE MINISTERI, MI HA RISO IN FACCIA, NE HO CHIESTI DUE, HA RISO ANCORA, NE HO CHIESTO UNO, HA DETTO OK. QUESTA È LA SITUAZIONE CHE HO TROVATO” (E MENO MALE CHE AVEVANO FATTO PACE...) – VIDEO