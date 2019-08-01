FLASH! - IL PRESIDENTE MATTARELLA CHIEDE AL PREMIER CONTE SE CI SONO LE CONDIZIONI PERCHÉ IL GOVERNO POSSA ANDARE AVANTI. CONTE SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ DI UN SÌ O UN NO

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“L’UNICA ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO SONO LE ELEZIONI” - LA LEGA ANNUNCIA LA TEMPESTA CON UNA NOTA UFFICIALE: “L'ITALIA HA BISOGNO DI CERTEZZE E DI SCELTE CORAGGIOSE E CONDIVISE, INUTILE ANDARE AVANTI FRA NO, RINVII, BLOCCHI E LITIGI QUOTIDIANI. OGNI GIORNO CHE PASSA È UN GIORNO PERSO, PER NOI L'UNICA ALTERNATIVA A QUESTO GOVERNO È RIDARE LA PAROLA AGLI ITALIANI CON NUOVE ELEZIONI” - SALVINI CONTRARIO A OGNI IPOTESI DI RIMPASTO... - ADNKRONOS: SE CONTE NON SI DIMETTE, SALVINI VALUTA IL RITIRO DEI MINISTRI LEGHISTI...