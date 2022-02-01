FLASH! - QUALCUNO AVVISI MARCO TRAVAGLIO CHE IL GIUDICE CHE HA "DECAPITATO" L'AMATO GIUSEPPE CONTE SI CHIAMA EDUARDO SAVARESE. E ALLORA? E QUI VIENE IL BELLUM: SAVARESE SCRIVE SUL "RIFORMISTA" DI PIERO SANSONETTI...-
FLASH! - QUALCUNO AVVISI MARCO TRAVAGLIO CHE IL GIUDICE CHE HA "DECAPITATO" L'AMATO GIUSEPPE CONTE SI CHIAMA EDUARDO SAVARESE. E ALLORA? E QUI VIENE IL BELLUM: SAVARESE SCRIVE SUL "RIFORMISTA" DI PIERO SANSONETTI...-
POSTA! - CARO DAGO, MA IL M5S È UN PARTITO DEL PARLAMENTO ITALIANO O DI PAPEROPOLI? DOPO TUTTE LE GIRAVOLTE IDEOLOGICHE, MINISTRI IMPROBABILI, MANCAVA SOLO CHE AL MOVIMENTO "DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATA" L'ELEZIONE DI CONTE E IL SUO STATUTO VENISSERO SOSPESI DA UN GIUDICE. UN MOVIMENTO NATO DA UN "VAFFA" POTEVA SOLO FINIRE NELLO STESSO MODO...
ECCO PERCHÉ FACEBOOK NON RIMUOVEVA LE PORCHERIE DI TRUMP - PETER THIEL, COFONDATORE DI PAYPAL, DOPO 17 ANNI SI DIMETTE DAL CDA DI FACEBOOK PER SOSTENERE DONALD E I REPUBBLICANI ALLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO - ORA MOLTI CRITICI PUNTANO IL DITO SU DI LUI PER NON AVER CANCELLATO I POST DELL'EX PRESIDENTE ANCHE QUANDO VIOLAVANO GLI STANDARD COMUNITARI DEL SOCIAL NETWORK...
LA GERMANIA “PROCESSA” SCHROEDER, IL LOBBISTA DI PUTIN: "VIA I PRIVILEGI DA EX CANCELLIERE" - IL POSSIBILE INGRESSO DELL’EX POLITICO SOCIALDEMOCRATICO NEL CDA DI GAZPROM SCATENA UN'ONDATA DI POLEMICHE. L'ASSOCIAZIONE DEI CONTRIBUENTI TEDESCA CHIEDE CHE GLI VENGANO TOLTI L'UFFICIO E LA SCORTA. LA CDU LO HA ACCUSATO DI AVER “PERSO OGNI SENSO DEL PUDORE” - I SOCIALDEMOCRATICI SI SPACCANO...
DAGOREPORT - A GRILLO NON È SEMBRATO VERO CHE LO STATUTO DI CONTE FINISSE NEL CESTINO. FIN DALL’INIZIO (20 GIUGNO 2021) L’ELEVATO L’AVEVA BRUCIATO (“UNO STATUTO SEICENTESCO“) E LEGNATO CONTE: “NON HA NÉ VISIONE POLITICA, NÉ CAPACITÀ MANAGERIALI. NON HA ESPERIENZA DI ORGANIZZAZIONI, NÉ CAPACITÀ DI INNOVAZIONE”. CERTO, MAI POTEVA PENSARE CHE PEPPINIELLO APPULO FALLISSE SULLA STESURA DELLO STATUTO, E SI È IMBUFALITO - DENTRO IL PD, PERCULANO LETTA COSÌ: “CHE FACCIAMO ORA, PARLIAMO CON CRIMI?”
IL DESTINO DELL'EUROPA IN MANO A QUATTRO SUPER FALCHI - SONO I LEGGENDARI SILOVIKI, MEMBRI (O EX) DEI SERVIZI SEGRETI, SPESSO IN POSIZIONI ESTREMISTICHE CHE CONDIZIONANO PUTIN NELLA PARTITA RUSSA IN UCRAINA - NIKOLAI PATRUSHEV, CHE SOVRINTENDE A TUTTI I SERVIZI, IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI INTELLIGENCE ESTERA DELL'SVR, SERGEI NARYSHIN, IL MINISTRO DELLA DIFESA, SERGEI SHOIGU, IL CAPO DELL’FSB, ALEXANDER BORTNIKOV: DA LORO DIPENDE LA STABILITÀ DELL'OCCIDENTE...