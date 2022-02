ECCO PERCHÉ FACEBOOK NON RIMUOVEVA LE PORCHERIE DI TRUMP - PETER THIEL, COFONDATORE DI PAYPAL, DOPO 17 ANNI SI DIMETTE DAL CDA DI FACEBOOK PER SOSTENERE DONALD E I REPUBBLICANI ALLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO - ORA MOLTI CRITICI PUNTANO IL DITO SU DI LUI PER NON AVER CANCELLATO I POST DELL'EX PRESIDENTE ANCHE QUANDO VIOLAVANO GLI STANDARD COMUNITARI DEL SOCIAL NETWORK...