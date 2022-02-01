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DAGOREPORT - A GRILLO NON È SEMBRATO VERO CHE LO STATUTO DI CONTE FINISSE NEL CESTINO. FIN DALL’INIZIO (20 GIUGNO 2021) L’ELEVATO L’AVEVA BRUCIATO (“UNO STATUTO SEICENTESCO“) E LEGNATO CONTE: “NON HA NÉ VISIONE POLITICA, NÉ CAPACITÀ MANAGERIALI. NON HA ESPERIENZA DI ORGANIZZAZIONI, NÉ CAPACITÀ DI INNOVAZIONE”. CERTO, MAI POTEVA PENSARE CHE PEPPINIELLO APPULO FALLISSE SULLA STESURA DELLO STATUTO, E SI È IMBUFALITO - DENTRO IL PD, PERCULANO LETTA COSÌ: “CHE FACCIAMO ORA, PARLIAMO CON CRIMI?”