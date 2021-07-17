di maio sito viaggiare sicuri ministero esteri
FLASH! QUESTA E' FANTASTICA. IL SITO "VIAGGIARE SICURI" DEL MINISTERO DEGLI ESTERI SECONDO APPLE E' "NON SICURO"!-
LA TRAGEDIA DI UN POLITICO RIDICOLO - DOVE AVER CALATO GLI SLIP A GRILLO, VIAGGIO A CANOSSA-BIBBIONA COMPRESO, CONTE PROVA A FARE QUELLO CHE NON È E NON SARA’ MAI, IL LEADER DI UN PARTITO: ’’NON ACCETTEREMO CHE LE NOSTRE RIFORME SIANO CANCELLATE. VOGLIAMO PROCESSI VELOCI, MA NON ACCETTEREMO MAI CHE VENGANO INTRODOTTE SOGLIE DI IMPUNITÀ E VENGA NEGATA GIUSTIZIA ALLE VITTIME DEI REATI”. BENE, BRAVO, BIS! – E LUNEDÌ INCONTRA DRAGHI (AUGURI E DI MAIO MASCHI)
“NON ME NE FOTTE UN CAZZO, TI ALZI TU” - LA RUSSA (FRATELLI D’ITALIA) SI SCAGLIA CONTRO LA FORZISTA RONZULLI ALLA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA A MILANO - LA MELONI ASSENTE IN POLEMICA CON GLI ALLEATI PER LE NOMINE RAI. QUANDO LA DEPUTATA FORZISTA RECLAMA UN POSTO IN PRIMA FILA, IGNAZIO “LA RISSA” SBOTTA CONTRO LA "MANIA DI ESIBIRSI DA PARTE DI FORZA ITALIA, CHE AVEVA GIÀ QUATTRO DEI SUOI IN PRIMA FILA” – VIDEO
CONTE PREPARA LA GUERRA A DRAGHI. COSA NE PENSA IL FILOGOVERNISTA GRILLO? L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) FA LA VOCE GROSSA: “NON ACCETTEREMO CHE LE NOSTRE RIFORME SIANO CANCELLATE” - E SULLA GIUSTIZIA: “NO A IMPUNITÀ”. MA I FEDELISSIMI DI BEPPE MAO PREPARANO GIA’ LA FRONDA A CONTE – "GIUSEPPI" ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE. IL VOTO DEGLI ISCRITTI SI TERRÀ TRA 15 GIORNI
AVVISATE CONTE E GRILLO: IL PRIMO PATTO DELLA SPIGOLA FU SIGLATO DA BERLUSCONI E FINI NEL 2009. E POI FINI’ A PIATTI IN FACCIA! – LA POLITICA DEL M5s CHE DOVEVA APRIRE IL PARLAMENTO "COME UNA SCATOLETTA DI TONNO" RISCHIA DI ESSERE PORTATA VIA DA UNA SPIGOLA, NEL MARE MAGNUM DEL DISCREDITO NON SI SA SE PIÙ ETICO O ESTETICO – MAZZANCOLLE, SARDINE E CROSTATE: QUEL (BRUTTO) VIZIO ITALIANO DI FARE POLITICA SEDUTI IN TRATTORIA...
“FACEBOOK UCCIDE CON LA DISINFORMAZIONE SUL COVID” – BIDEN MENA FORTISSIMO CONTRO I SOCIAL - LA REPLICA AL VELENO DI ZUCKERBERG: "NON CI LASCEREMO DISTRARRE DA ACCUSE NON SUPPORTATE DAI FATTI. BIDEN HA FALLITO E CERCA CAPRI ESPIATORI” - DA MESI, FACEBOOK HA ANNUNCIATO LA DECISIONE DI RIMUOVERE LE AFFERMAZIONI FALSE SUI VACCINI PER IL COVID, ANCHE SE...