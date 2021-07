“NON ME NE FOTTE UN CAZZO, TI ALZI TU” - LA RUSSA (FRATELLI D’ITALIA) SI SCAGLIA CONTRO LA FORZISTA RONZULLI ALLA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA A MILANO - LA MELONI ASSENTE IN POLEMICA CON GLI ALLEATI PER LE NOMINE RAI. QUANDO LA DEPUTATA FORZISTA RECLAMA UN POSTO IN PRIMA FILA, IGNAZIO “LA RISSA” SBOTTA CONTRO LA "MANIA DI ESIBIRSI DA PARTE DI FORZA ITALIA, CHE AVEVA GIÀ QUATTRO DEI SUOI IN PRIMA FILA” – VIDEO