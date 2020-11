4 nov 2020 15:50

FLASH - QUESTA SÌ CHE È LA DEMOCRAZIA IN STREAMING! VOLETE VEDERE COME FUNZIONA LO SCRUTINIO DEI VOTI PER CORRISPONDENZA IN AMERICA? A PHILADELPHIA C'È UNA DIRETTA VIDEO CHE VI PERMETTE DI SBIRCIARE OGNI PASSAGGIO - PS: TRUMP PUÒ CHIEDERE IL RICONTEGGIO SIA IN WISCONSIN (DOVE SI PUÒ FARE CON UN MARGINE MINORE DELL'1% TRA I CANDIDATI) CHE IN MICHIGAN, DOVE IL MARGINE NON C'È. COSÌ DA MANDARE PER LE LUNGHE IL DOPO-ELEZIONI