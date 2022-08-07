letta calenda ENRICO LETTA CARLO CALENDA ACCORDO LETTA CALENDA MEME
FLASH! "CALENDA HA ROTTO CON CARLO. FARANNO DUE LISTE SEPARATE" (DA TWITTER)-
FLASH! NEL CENTRODESTRA SALE DI UN PUNTO FRATELLI D'ITALIA E VA AL 23,5%. CALA DI MEZZO PUNTO LA LEGA, AL 12,6% E LO STESSO FORZA ITALIA, ALL'8% - IL CENTROSINISTRA DA RIFARE DOPO L'USCITA DI CALENDA (SONDAGGIO RISERVATO ESEGUITO PER UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA)
DOPO LO STRAPPO DI CALENDA, LETTA RIAPRE A CONTE? PEPPINIELLO A MUSO DURO: “ENRICO, OFFRI PURE I SEGGI LIBERI A DI MAIO” – L’AVVOCATO CON LA POCHETTE CONSIDERA LE ALLEANZE CREATE DAL SEGRETARIO DEM “UN DISASTRO POLITICO LONTANO ANNI LUCE DAL PROGETTO RIFORMISTICO DEL CONTE BIS” - "IL BALLETTO DI QUESTI GIORNI, TRA GIOCHI DI POTERE E SPARTIZIONI DI SEGGI, CI HA LASCIATI STUPEFATTI…"
"QUANDO CALENDA IL SOL DELL’AVVENIR..." – TWEET DOPO LA ROTTURA CON IL PD! IL CHURCHILL BULLO "HA INIZIATO LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE X CONSEGNARE L’ITALIA ALLA DESTRA ALLEATA DI PUTIN E ORBAN" – "HO FOTOGRAFATO L’ITALIA DALLO SPAZIO MA SI VEDE SOLO L’EGO DI CALENDA" - LA PERCULATA DELL’EUROPARLAMENTARE LEGHISTA RINALDI: "UN SENTITO E SINCERO RINGRAZIAMENTO AL DUO CALENDA-LETTA DA TUTTO IL CENTRODESTRA PER IL MIGLIOR SUPPORTO ELETTORALE POSSIBILE" – "CALENDA HA ROTTO L'ALLEANZA E PURE LA MINCHIA..."
E' VERO CHE PER SIGLARE L’ACCORDO COL PD, FRATOIANNI, PISANO COME LETTA, HA PRETESO DAL SEGRETARIO DEM UN POSTO IN LISTA PER LA MOGLIE ELISABETTA PICCOLOTTI? - LEI TAGLIA CORTO: “É SOLO UN ACCORDO TECNICO” – NON DITE A CALENDA CHE IL LEADER DI SINISTRA ITALIANA PARTECIPO’ A FRANCOFORTE A UNA MANIFESTAZIONE NO GLOBAL CONTRO IL NUOVO GRATTACIELO DELLA BCE, “DOVE DENTRO C’ERA MARIO DRAGHI. VI DICE NIENTE QUESTO NOME?”
SENATORE "LOTIRCHIO", STAVOLTA NIENTE SCHERZI - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SI FA BLINDARE DALLA DESTRA - LO VOGLIONO LEGHISTI E MELONIANI, FIGURARSI FORZA ITALIA CHE L'HA GIÀ CANDIDATO NEL 2018 IN QUEL DI SALERNO. LOTITO ASPETTA SOLO DI SAPERE CON QUALE MAGLIA SCENDERE IN CAMPO, ALLA FINE È UN PARTICOLARE IRRILEVANTE…