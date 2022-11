MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING