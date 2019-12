LA VENDETTA DI TREMONTI SU BANKITALIA - GIULIETTO NEL 2004 FU ALLONTANATO DAL GOVERNO BERLUSCONI PER AVER ATTACCATO FAZIO CHE NON AVEVA VIGILATO PRIMA DEL CRAC PARMALAT. OGGI CON IL DISASTRO DI POP.BARI SI PIGLIA LA SUA RIVINCITA SU VIA NAZIONALE, E NON SOLO: ''QUELL'ANNO PROPOSI DI FARE LA BANCA DEL SUD, ORA LA FANNO RETROATTIVA, COME ESPEDIENTE DI PROPAGANDA POLITICA'' - ''LA BCE HA GESTITO LE CRISI IN MODO DISCUTIBILE''