20 lug 2021 13:44

FLASH! - "SETTE" DEL CORRIERE INCORONA ANDREA ORLANDO "L'ULTIMO COMUNISTA". E IL MINISTRO PD AFFERRA SUBITO FALCE E MARTELLO: "IO VIVO ANCORA A LA SPEZIA, IN PERIFERIA, NELLA CASA POPOLARE DI MIO NONNO". IN REALTA', IL VISPO ORLANDO VIVE 5 GIORNI SU 7 IN UN BELL'APPARTAMENTO IN PIENO CENTRO DI ROMA. A LA SPEZIA CI VA UNA VOLTA AL MESE. E IN MESSICO HA UNA CASA DOVE SVACANZA...