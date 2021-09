GIU’ DAL CARROCCIO DELL’EX VINCITORE - NELLA LEGA S’ASPETTA IL RISULTATO DELLE AMMINISTRATIVE PER APRIRE LA CRISI INTERNA - LO ZOCCOLO DURO PADANO METTE IN DISCUSSIONE LA SVOLTA CHE SALVINI HA IMPOSTO ALLA LEGA, TRASFORMANDO UN MOVIMENTO AUTONOMISTA IN UNA FORZA A VOCAZIONE NAZIONALE (E NAZIONALISTA) - UN COLLASSO LEGHISTA A MILANO, MA ANCHE UN CATTIVO RISULTATO A VARESE (DOPO QUELLI NON POSITIVI A LECCO, SARONNO E LEGNANO) DIMOSTREREBBERO CHE SALVINI NON TIRA PIÙ AL NORD E NEL FRATTEMPO PERDE AL CENTRO-SUD