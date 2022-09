"RAPPORTO INCRINATO" – LO SCONTRO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ATTILIO FONTANA, E LA VICE PRESIDENTE E ASSESSORE AL WELFARE LETIZIA MORATTI E' FINITO MALISSIMO MA IL GOVERNATORE NON HA AVUTO LE PALLE PER SILURARLA: "DECISIONE DOPO UN INCONTRO CON I LEADER DELLA MAGGIORANZA" - MESTIZIA, FORTE DI UNA LISTA CIVICA CHE I SONDAGGI DANNO AL 20%, HA UN PIEDE SULL'USCIO - SORPRESONA: OLTRE A CALENDA, LA MORATTI POTREBBE AVERE COME ALLEATO BEPPE SALA CON UNA PROPRIA LISTA CIVICA - E COSÌ SALVINI, DOPO LA DISFATTA ELETTORALE, PERDERA' PURE LA REGIONE PIU’ IMPORTANTE D’ITALIA…