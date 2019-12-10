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FLASH! ROCCO CASALINO NON HA ANCORA DECISO SE USARE INSTAGRAM COME SUCCURSALE DI GRINDR O COME CANALE UFFICIALE DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ECCOLO IN VERSIONE ''ER MUTANDA SULLO SCOGLIO'' CON TANTO DI COMMENTO ''ASSETATO'' DI CECCHI PAONE, ACCANTO ALLA FOTO ISTITUZIONALE CON IL PRESIDENTE TRUMP. SEGUE SCATTO DA PALESTRATO BOLLENTE AFFIANCATO ALL'INCONTRO COL PREMIO NOBEL PER LA PACE. WORK HARD, PLAY HARD, SELFIE HARD-
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VENDERANNO CARA LA PELL - UN DOCUMENTARIO DI SKY AUSTRALIA SMONTA LE ACCUSE DI PEDOFILIA AL CARDINALE. LA RETE DI MURDOCH NEL SUO PAESE NATALE È PIÙ CONSERVATRICE DI FOX NEWS, QUINDI IL DOC VA PRESO CON LE PINZE, MA RENATO FARINA SU ''LIBERO'' DICE CHE È ''INCONFUTABILMENTE INNOCENTE EPPURE È IN GALERA IMPICCATO DALL'OPINIONE PUBBLICA COME ORCO DI CHIRICHETTI''
DI TUTTE LE SARDINE UN FASCIO – LA SARDINA ROMANA STEPHEN OGONGO AL “FATTO”: “NELLA NOSTRA PIAZZA È AMMESSO CHIUNQUE, PURE UNO DI CASAPOUND” – I FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO SUBITO PRENDONO LA PALLA AL BALZO: “CI ANDIAMO, MA NON CANTIAMO BELLA CIAO” - MA DOPO UNA GIORNATA DI POLEMICHE SU TWITTER OGONGO RINCULA: “SONO STATO TRAVISATO. NOI SIAMO ANTIFASCISTI…”
RENZI SI SCHIERA CON I SUOI SEGUACI, MOLTI DEI QUALI SUI SOCIAL MENANO FORMIGLI E CHI LO DIFENDE - ''VORREI MANDARE UN ABBRACCIO A TUTTI COLORO CHE LOTTANO SULLA RETE PER DIFENDERE LE NOSTRE IDEE. IL COLMO È CHE SIETE STATI MASSACRATI DA TROLL PER ANNI CON FAKENEWS E ADESSO VI ATTACCANO PERSINO SUI GIORNALI, SOLO PERCHÉ DIFENDETE LA VERITÀ E LE VOSTRE IDEE''
IO ERO GIORGIA - ''PER DIVENTARE CAPO MI SONO FATTA UN MAZZO... A DESTRA MI GUARDAVANO DALL'ALTO IN BASSO MA MI HANNO RISPETTATO PIÙ DEGLI UOMINI DI SINISTRA'' - LA MELONI SULLA LOTTA ALL'EVASIONE: ''LO STATO FA IL FORTE CON I DEBOLI E IL DEBOLE CON I FORTI'' - ''SE MIA FIGLIA VOLESSE FAR POLITICA? LE DIREI…''
GUALTIERI, SI CONTENGA! - L'EX SOTTOSEGRETARIO AL TESORO POLILLO PUNGE L'ATTUALE MINISTRO DELL'ECONOMIA: ''NON PUÒ ANDARE IN TV A DIRE CHE SALVINI E BORGHI FANNO 'UNA CAMPAGNA TERRORISTICA PER SPAVENTARE LE PERSONE'. LEI È UN MINISTRO NON UN CAPO PARTITO CHE SI BUTTA NELLA MISCHIA - DIFENDE IL MES A TUTTI I COSTI, CON UN ECCESSO DI ZELO. POSIZIONE CHE RISCHIA DI ESSERE SMENTITA DALLA STESSA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA CHE IL PARLAMENTO SI APPRESTA A VOTARE''