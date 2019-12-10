FLASH! ROCCO CASALINO NON HA ANCORA DECISO SE USARE INSTAGRAM COME SUCCURSALE DI GRINDR O COME CANALE UFFICIALE DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ECCOLO IN VERSIONE ''ER MUTANDA SULLO SCOGLIO'' CON TANTO DI COMMENTO ''ASSETATO'' DI CECCHI PAONE, ACCANTO ALLA FOTO ISTITUZIONALE CON IL PRESIDENTE TRUMP. SEGUE SCATTO DA PALESTRATO BOLLENTE AFFIANCATO ALL'INCONTRO COL PREMIO NOBEL PER LA PACE. WORK HARD, PLAY HARD, SELFIE HARD

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