8 giu 2022 17:44

FLASH! - C’ERA UN PAPOCCHIO E SERVIVA UN CAPRONE ESPIATORIO PER IL “COLOMBIA-GATE” E LA TENTATA INTERMEDIAZIONE DI D’ALEMA & FRIENDS PER LA VENDITA AI COLOMBIANI DI FORNITURE DI ARMI. GLI “ADDETTI AI LIVORI” COSÌ LEGGONO IL SILURAMENTO DI SEM FABRIZI DAL RUOLO DI CONSIGLIERE DIPLOMATICO E DIRETTORE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI LEONARDO - FABRIZI, CHE TORNERÀ ALLA FARNESINA, SCONTA UNA RESPONSABILITÀ NON TOTALMENTE SUA. NON ERA FORSE LA DIREZIONE COMMERCIALE A DOVER INFORMARE L’AZIENDA DEL RUOLO DI D’ALEMA?