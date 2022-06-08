FLASH! - C’ERA UN PAPOCCHIO E SERVIVA UN CAPRONE ESPIATORIO PER IL “COLOMBIA-GATE” E LA TENTATA INTERMEDIAZIONE DI D’ALEMA & FRIENDS PER LA VENDITA AI COLOMBIANI DI FORNITURE DI ARMI. GLI “ADDETTI AI LIVORI” COSÌ LEGGONO IL SILURAMENTO DI SEM FABRIZI DAL RUOLO DI CONSIGLIERE DIPLOMATICO E DIRETTORE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI LEONARDO - FABRIZI, CHE TORNERÀ ALLA FARNESINA, SCONTA UNA RESPONSABILITÀ NON TOTALMENTE SUA. NON ERA FORSE LA DIREZIONE COMMERCIALE A DOVER INFORMARE L’AZIENDA DEL RUOLO DI D’ALEMA?

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politica

AVETE VISTO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO? - IL POLITOLOGO FRANCIS FUKUYAMA SPIEGA PERCHÉ VA DIFESA LA DEMOCRAZIA: "PUTIN È DA TEMPO MOTORE DI UNA CAMPAGNA ANTI-LIBERALE GLOBALE, CONDOTTA CON L'AIUTO DI LEADER POPULISTI COME VIKTOR ORBÁN IN UNGHERIA E DONALD TRUMP IN AMERICA. DOPO ESSERE STATI ELETTI DEMOCRATICAMENTE, HANNO MINATO IL SISTEMA CHE LI HA PORTATI AL POTERE. DI SICURO CON L'INVASIONE DELL'UCRAINA, PUTIN HA FATTO CHIAREZZA MORALE: MOSTRANDO QUAL È L'ALTERNATIVA AL LIBERALISMO E QUANTO QUESTA SIA BRUTALE…"

DRAGHI HA TAGLIATO LE UNGHIE AL DRAGONE - PER LA QUINTA VOLTA DALL’INIZIO DEL 2022, LA CINA PROVA A COMPRARE UN’AZIENDA ITALIANA E VIENE RIMBALZATA GRAZIE AL “GOLDEN POWER” - STAVOLTA E’ TOCCATO A “ROBOX”, SOCIETÀ IN PROVINCIA DI NOVARA, CHE SI OCCUPA DI PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA ROBOTICA - L'AZIENDA E’ GIÀ PARTECIPATA AL 49 PER CENTO DA EFORT INTELLIGENT EQUIPMENT, GRUPPO CINESE LEGATO A DOPPIO FILO CON IL GOVERNO DI PECHINO - EFORT VOLEVA ACCEDERE AI CODICI SORGENTE E AD ALCUNI FILE DI ROBOX…

DAGONEWS! I TRE MOTIVI PER CUI ZELENSKY HA CHIESTO L’INTERVENTO DELLA CINA PER FERMARE LA GUERRA - UNA TREGUA CHE VA OTTENUTA ENTRO L’ESTATE. LA POPOLAZIONE UCRAINA NON PUÒ REGGERE ANCORA A LUNGO L’URTO DELLA GUERRA - IL PIANO DI ZELENSKY: TRA IL 15 E IL 20 GIUGNO ARRIVERANNO I NUOVI LANCIAMISSILI PROMESSI DA BIDEN, L’ESERCITO DI KIEV PASSERÀ A UNA RAPIDA CONTROFFENSIVA PER OTTENERE ANCHE UNA PICCOLA VITTORIA SUL CAMPO. A QUEL PUNTO, CON LA MEDIAZIONE CINESE, SI POTRÀ INTAVOLARE UNA TRATTATIVA CON PUTIN…

VIENI AVANTI, CENTRINO! - CHE SUCCEDERÀ SULLA SCENA POLITICA ITALIANA UNA VOLTA CHE DRAGHI AVRÀ LASCIATO PALAZZO CHIGI? NEI SONDAGGI RISERVATI, COMMISSIONATI DA BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE, IL DATO CHE PIÙ LI HA COLPITI È IL CONSENSO CHE VIENE ATTRIBUITO AD “AZIONE” DI CARLO CALENDA. LE RILEVAZIONI LO DANNO AL 5,3% CON UN POTENZIALE DI CRESCITA FINO ALL’8%. QUINDI IL SUO PARTITO-CENTROTAVOLA, CHE SI SMARCA IN MANIERA NETTA SIA DA SALVINI CHE DA CONTE, SULLE CENERI DI ITALIA VIVA POTREBBE AVERE UN PESO NELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO CHE VERRÀ. PRECONDIZIONE È L’APPROVAZIONE DI UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE… 

“PIÙ CHE CON “REPORT” CREDO CHE CASALEGGIO SI DEBBA CHIARIRE CON GLI ESPONENTI DEL MOVIMENTO” – SIGFRIDO RANUCCI REPLICA A TONO AL FIGLIO DI GIANROBERTO CHE, DOPO LA PUNTATA IN CUI SI SCAVA NEI LATI OSCURI DEI PENTASTELLATI, HA PARLATO DI “BUGIE”: “E' STATO CRIMI AD AFFERMARE CHE CASALEGGIO NON ERA UN "SEMPLICE TECNICO ATTIVISTA", RACCONTANDO CHE FU PROPRIO LUI A IMPORRE COME DOVEVA ESSERE SCRITTO IL QUESITO IN BASE AL QUALE GLI ATTIVISTI AVREBBERO DOVUTO SCEGLIERE SE FARE ALLEANZE CON ALTRI PARTITI O MENO. E SULLA SENATRICE FATTORI…”