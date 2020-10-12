FLASH! DALLA RUBRICA DI MARCO TRAVAGLIO: ''…QUELLA VERA E PROPRIA FAIDA POLITICO-GIORNALISTICA CHE FURONO I PROCESSI A SILVIO BERLUSCONI''. LO SCRIVE MICHELE SERRA SU ''REPUBBLICA''. SALLUSTI, È LEI?''-
FLASH! DALLA RUBRICA DI MARCO TRAVAGLIO: ''…QUELLA VERA E PROPRIA FAIDA POLITICO-GIORNALISTICA CHE FURONO I PROCESSI A SILVIO BERLUSCONI''. LO SCRIVE MICHELE SERRA SU ''REPUBBLICA''. SALLUSTI, È LEI?''-
SEGNATEVI QUESTA DATA: GIUGNO 2021 - IL RIBALTONE POTREBBE ARRIVARE DOPO LE AMMINISTRATIVE NELLE GRANDI CITTÀ: MILANO, ROMA, NAPOLI, TORINO, BOLOGNA E TRIESTE - L’ASSE DI MAIO-ZINGA PER METTERE IN PIEDI UN NUOVO GOVERNO SENZA CONTE TRA I PIEDI, PIÙ POLITICO E MENO AMBIGUO SUI GRANDI TEMI, CAPACE DI SCEGLIERE IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DI ANESTETIZZARE LE TURBOLENZE INTERNE SOPRATTUTTO AL M5S
CACCIA AL COLOMBO - NEGLI USA VARI STATI E CITTÀ HANNO ABOLITO LA FESTA DEGLI ITALO-AMERICANI. IL NAVIGATORE È CONSIDERATO L'ORIGINE DEGLI STERMINI DEI NATIVI (SÌ, E ANCHE DELL'ATTUALE GRANDEZZA AMERICANA). MA A DIFENDERLO RESTANO TRUMP E PURE IL GOVERNATORE CUOMO, CHE COINVOLGE FAUCI E BOCELLI - IL MESSICO LO ''SALVA'' MA VUOLE LE SCUSE DEL PAPA. ORMAI STIAMO MESSI COSÌ
IL DECRETO DI PULCINELLA – DOPO L’INVITO ALLA DELAZIONE DI SPERANZA ANCHE CONTE VUOLE INTRODURSI IN CASA VOSTRA: “SE SI RICEVONO PERSONE NON CONVIVENTI BISOGNA USARE LA MASCHERINA. NON RITENIAMO DI INTRODURRE UNA NORMA VINCOLANTE, MA VOGLIAMO DARE IL MESSAGGIO” – GLI SPORT DI CONTATTO SARANNO SOSPESI PER GLI AMATORI MA CONSENTITI A LIVELLO DILETTANTISTICO. STOP ALLE GITE SCOLASTICHE
COALIZIONE DI TRAVERSO – MATTEO SALVINI IERI SI È FIRMATO “LEADER DEL CENTRODESTRA” IN UNA NOTA CONTRO LE POLITICHE DEL GOVERNO SULL’IMMIGRAZIONE. UN ERRORE? MANCO PER NIENTE! IL “CAPITONE” VUOLE FAR CREDERE CHE COMANDA LUI NELL’ALLEANZA CON BERLUSCONI E LA MELONI. TAJANI E LA RUSSA ABBOZZANO: “ABBIAMO SEMPRE DETTO CHI AVREBBE PRESO PIÙ VOTI SAREBBE STATO IL CANDIDATO, MA IL LEADER HA ONORI E ONERI…”
IL “CERCHIO MARCIO” DEL PAPA - LA “TRIMURTI” CHE DETENIENE I VERI “SEGRETI” DEL VATICANO? PIETRO PAROLIN, PAUL RICHARD GALLAGHER E EDGAR PEÑA PARRA - L’ULTIMO COLPO DA VERI MAESTRI VOLPONI: PAROLIN CHE LASCIA IL CONTROLLO DELLO IOR. DEFENESTRAZIONE? NO, UNA RITIRATA STRATEGICA DALLA SGANGHERATA CURIA BERGOGLIANA ORMAI INDIRIZZATA VERSO UN SACRO DEFAULT PER RENDERSI DISPONIBILE AD UNA CHIAMATA VERSO UN PAPATO DA RIMETTERE IN SESTO E IN FUNZIONE - IL NUME TUTELARE DELLA TRIMURTI È IL GESUITA ANTONIO SPADARO