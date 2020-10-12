FLASH! DALLA RUBRICA DI MARCO TRAVAGLIO: ''…QUELLA VERA E PROPRIA FAIDA POLITICO-GIORNALISTICA CHE FURONO I PROCESSI A SILVIO BERLUSCONI''. LO SCRIVE MICHELE SERRA SU ''REPUBBLICA''. SALLUSTI, È LEI?''

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IL “CERCHIO MARCIO” DEL PAPA - LA “TRIMURTI” CHE DETENIENE I VERI “SEGRETI” DEL VATICANO? PIETRO PAROLIN, PAUL RICHARD GALLAGHER E EDGAR PEÑA PARRA - L’ULTIMO COLPO DA VERI MAESTRI VOLPONI: PAROLIN CHE LASCIA IL CONTROLLO DELLO IOR. DEFENESTRAZIONE? NO, UNA RITIRATA STRATEGICA DALLA SGANGHERATA CURIA BERGOGLIANA ORMAI INDIRIZZATA VERSO UN SACRO DEFAULT PER RENDERSI DISPONIBILE AD UNA CHIAMATA VERSO UN PAPATO DA RIMETTERE IN SESTO E IN FUNZIONE - IL NUME TUTELARE DELLA TRIMURTI È IL GESUITA ANTONIO SPADARO