DAGOREPORT: CRISI? QUALE CRISI! - LA MOSSA DI MATTARELLA DI RESPINGERE LE DIMISSIONI DI DRAGHI, RINVIANDOLO MERCOLEDÌ ALLE CAMERE, È UNA SUPPOSTA A TRE PUNTE DESTINATA AL SEDERINO DI CONTE, PASSANDO PER IL FONDOSCHIENA DI SALVINI, PER FINIRE NELLE CHIAPPE DI DRAGHI - DAL CAPPELLO A CILINDRO DI MATTARELLA POTREBBE SPUNTARE IL BEL DRAGHI-BIS - IN ALTERNATIVA, IL COLLE, CONTRARISSIMO AL VOTO, POTREBBE RICORRERE ALLE DUE PIÙ ALTE AUTORITÀ DELLO STATO: GIULIANO AMATO O FRANCO FRATTINI. COMUNQUE VADA, SARA' UN SUCCESSO!