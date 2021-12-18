FLASH! - SEBASTIANO MESSINA: “LA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE OMICRON HA CONVINTO GLI ALTRI PAESI EUROPEI A NON CONTESTARE I CONTROLLI IMPOSTI DAL GOVERNO DRAGHI PER CHI ENTRA IN ITALIA. CON L'ECCEZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESE, CHE SI È APERTAMENTE DISSOCIATO. MA LA FRANCIA, SI SA, DEVE SEMPRE DISTINGUERSI DAGLI ALTRI: È LA VARIANTE OMACRON…” (DA “LA REPUBBLICA”)-
LANDINI A PEZZETTINI – VITTORIO FELTRI: “IL SEGRETARIO DELLA CGIL HA COMPIUTO UNA IMPRESA STORICA, OSSIA DIVIDERE IN DUE TRONCONI IL MONDO OPERAIO ITALIANO. È RIUSCITO A MANDARE A PALLINO UNA ALLEANZA TRA I SIGNORI DELLA MANODOPERA CHE DURAVA DA TEMPI IMMEMORABILI" - "LO SCIOPERO AVVENUTO IN ORDINE SPARSO HA DECRETATO UNA SCONFITTA SINDACALE E UN TRIONFO DI DRAGHI. LA CGIL, SE FOSSE UNA ORGANIZZAZIONE SERIA, DOVREBBE..."
“SE MI MANCHERANNO 115 VOTI, PER ME IL CENTRODESTRA SAREBBE FINITO” – SILVIO BERLUSCONI CREDE DAVVERO DI POTER ANDARE AL QUIRINALE, MA È TERRORIZZATO CHE SIANO I SUOI ALLEATI A TRADIRLO (E FA BENE AD AVERE PAURA): “NON VOGLIO FARE LA FINE DI PRODI” – TAJANI: “MAI SENTITO BERLUSCONI PRONUNCIARE UNA FRASE DEL GENERE. NON C'È NEANCHE UNA SUA CANDIDATURA…”. AH NO? MA SE SONO ORMAI SETTIMANE CHE IL FU SIRE DI "HARDCORE" NON PARLA D’ALTRO?
I VELENI DI FERRONI – NEL MONDO DELLA FINANZA GIRA IN QUESTI GIORNI UNA STORIELLA SU GIANNI MION, CHE “VORREBBE PASSARE DA ‘BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO’” ACCUSANDO I BENETTON E CASTELLUCCI SUL DISASTRO DEL PONTE MORANDI – I LOBBISTI ASPETTANO CONTE - MARCELLO SORGI, COME IL DIAVOLO, VESTE PRADA
SALVINI HA IL TORCI-COLLE – ANCHE IL “CAPITONE” VUOLE INCHIAVARDARE DRAGHI A PALAZZO CHIGI: “IO FACCIO LO SFORZO DI STARE CON IL PD, E LUI SE NE VA?” – LE PEDINE INIZIANO A MUOVERSI, MA RESTA IL DILEMMA: COSA FARE SE E QUANDO DRAGHI DIRÀ DI VOLER SALIRE AL COLLE? (L’HA SCRITTO ANCHE L’ECONOMIST: “VUOLE FARE IL PRESIDENTE”) – JENA: “SALVINI HA PAURA CHE DRAGHI LASCI IL GOVERNO. OVVERO, SALVINI HA PAURA DI PERDERE LE ELEZIONI”