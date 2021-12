“SE MI MANCHERANNO 115 VOTI, PER ME IL CENTRODESTRA SAREBBE FINITO” – SILVIO BERLUSCONI CREDE DAVVERO DI POTER ANDARE AL QUIRINALE, MA È TERRORIZZATO CHE SIANO I SUOI ALLEATI A TRADIRLO (E FA BENE AD AVERE PAURA): “NON VOGLIO FARE LA FINE DI PRODI” – TAJANI: “MAI SENTITO BERLUSCONI PRONUNCIARE UNA FRASE DEL GENERE. NON C'È NEANCHE UNA SUA CANDIDATURA…”. AH NO? MA SE SONO ORMAI SETTIMANE CHE IL FU SIRE DI "HARDCORE" NON PARLA D’ALTRO?