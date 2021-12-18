FLASH! - SEBASTIANO MESSINA: “LA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE OMICRON HA CONVINTO GLI ALTRI PAESI EUROPEI A NON CONTESTARE I CONTROLLI IMPOSTI DAL GOVERNO DRAGHI PER CHI ENTRA IN ITALIA. CON L'ECCEZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESE, CHE SI È APERTAMENTE DISSOCIATO. MA LA FRANCIA, SI SA, DEVE SEMPRE DISTINGUERSI DAGLI ALTRI: È LA VARIANTE OMACRON…” (DA “LA REPUBBLICA”)

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