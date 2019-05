IL PROVVEDITORE MANDATO DALLA PROVVIDENZA - ALTRO CHE GERARCA SALVINIANO: LA PROF DI PALERMO È STATA SOSPESA DA UNA FUNZIONARIA EUROPEISTA, VOLONTARIA NEI CENTRI PER IMMIGRATI E COMPONENTE DELL'UFFICIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI RAGUSA. DOPO LE PROTESTE PER IL VIDEO DEGLI STUDENTI IN CUI SALVINI ERA PARAGONATO A MUSSOLINI, IL PROVVEDITORATO HA SOSPESO (PER 15 GIORNI) ROSA MARIA DELL'ARIA SENZA INTERVENTI DA ROMA