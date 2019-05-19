FLASH! LA SENATRICE LICIA RONZULLI, PORTA BORSETTE DEL BANANA, HA DEFINITIVAMENTE PRESO POSSESSO DELLA ORMAI IMMACOLATA DIMORA DI SILVIO. ECCOLA CHE SI DIMOSTRA ESPERTA DI ARTE CULINARIA MENTRE DISPENSA CONSIGLI AI CUOCHI PERSONALI DEL CAVALIERE AD ARCORE. DOVE ORMAI NON SI MUOVE PIÙ UN MESTOLO SENZA IL SUO BENESTARE...-
DOMANI ULTIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMA DELLE EUROPEE - SALVINI PORTA IL SUO CONTESTATISSIMO DECRETO SICUREZZA BIS E POI CI SONO LE NOMINE DEL NUOVO COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E IL NUOVO RAGIONIERE GENERALE. FAVORITISSIMI (MA QUALCHE SORPRESA PUÒ SEMPRE AVVENIRE) IL GENERALE GIUSEPPE ZAFARANA E BIAGIO MAZZOTTA
SONDAGGI, LA GRANDE FREGNACCIA – DALL’ELEZIONE DI TRUMP ALLA BREXIT, PASSANDO PER LE PIÙ RECENTI ELEZIONI ITALIANE, FRANCESI E TEDESCHE, I SONDAGGISTI HANNO INFILATO UNA SERIE DI FLOP PAUROSI. E PERICOLOSI, VISTO CHE SI TENDE A VOTARE PER IL CANDIDATO CONSIDERATO VINCENTE - IL VORTICOSO AFFERMARSI DEI SOCIAL STA ABITUANDO LA GENTE A PARTECIPARE DIRETTAMENTE IN PRIMA PERSONA SENZA MEDIAZIONI DI ALCUN TIPO
IL PROVVEDITORE MANDATO DALLA PROVVIDENZA - ALTRO CHE GERARCA SALVINIANO: LA PROF DI PALERMO È STATA SOSPESA DA UNA FUNZIONARIA EUROPEISTA, VOLONTARIA NEI CENTRI PER IMMIGRATI E COMPONENTE DELL'UFFICIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI RAGUSA. DOPO LE PROTESTE PER IL VIDEO DEGLI STUDENTI IN CUI SALVINI ERA PARAGONATO A MUSSOLINI, IL PROVVEDITORATO HA SOSPESO (PER 15 GIORNI) ROSA MARIA DELL'ARIA SENZA INTERVENTI DA ROMA
LA TRISTEZZA DI CALENDA CHE PER SUCCHIARE UN PO' DI VISIBILITÀ DEVE FARSI I SELFIE CON LA PIAZZA DI SALVINI - AL DUOMO C'ERA MENO GENTE DI QUANTO SPERATO DAI LEGHISTI, MA IL CANDIDATO PRINCIPALE DELL'OPPOSIZIONE HA PENSATO BENE DI OFFUSCARE QUESTA NOTIZIA LANCIANDOSI COME UN ''BRAVEHEART'' IN GIACCA E CRAVATTA CONTRO I SOVRANISTI, CIOE' UNA FALANGE DI TEMBILI SCIURE CHE LO HANNO ACCOLTO CON SIMPATIA - LO STRISCIONE PIÙ DI SUCCESSO? SALVINI #BACIAMILANO
IL PREMIER MORMORAVA… - UN FAMOSISSIMO COMICO INVIA A DAGOSPIA LA ''LEGGENDA DEL PIAVE'' RIADATTATA ALLA POLITICA DI OGGI - ''STATE CALMI COL LINGUAGGIO, ALMENO FINO AL VENTIQUATTRO MAGGIO!...TANTO DAL VENTISEI, NON CI SON SANTI, VI SBRANERETE TUTTI TUTTI QUANTI. MA Può ACCADERE PURE UN GROSSO GUAIO…''