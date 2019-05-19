FLASH! LA SENATRICE LICIA RONZULLI, PORTA BORSETTE DEL BANANA, HA DEFINITIVAMENTE PRESO POSSESSO DELLA ORMAI IMMACOLATA DIMORA DI SILVIO. ECCOLA CHE SI DIMOSTRA ESPERTA DI ARTE CULINARIA MENTRE DISPENSA CONSIGLI AI CUOCHI PERSONALI DEL CAVALIERE AD ARCORE. DOVE ORMAI NON SI MUOVE PIÙ UN MESTOLO SENZA IL SUO BENESTARE...

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Noi, le #sitcom le abbiamo in casa...è nato un nuovo duo...Michele&Davide! :-)

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