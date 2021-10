LA VENDETTA DI VIRGINIA RAGGI: CONTE L'HA MOLLATA AL SUO DESTINO E ORA LEI LANCIA LA SUA "CORRENTE" NEL M5S - UN PROGETTO PER CONTINUARE A SOSTENERE LE PERIFERIE E IL MICROCREDITO PER I PICCOLI IMPRENDITORI, SALVAGUARDARE IL LAVORO SUI TRASPORTI (FUNIVIE INCLUSE) E QUELLO SU EXPO 2030 - LA FAIDA NON FINISCE QUI, L'AVVOCATO DI PADRE PIO, CHE E' CONVINTO CHE LA RAGGI SI SGONFI APPENA USCITA DAL CAMPIDOGLIO, STA CERCANDO DI INSERIRE IL PORTAVOCE DELL'EX PRIMA CITTADINA NELLO STAFF CHE GESTISCE LA COMUNICAZIONE DEL MOVIMENTO…