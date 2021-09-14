FLASH! - SILVIO BERLUSCONI SI E' ROTTO I COJONI DEL DELIRIO SOVRANISTA ANTI-UNIONE EUROPEA: "SE MELONI E SALVINI RIMANGONO ANCORA ALLEATI DI ORBAN, LA TEDESCA AFD, MARINE LE PEN, IL POLACCO MORAWIECKI, POSSONO DIRE ADDIO AL CENTRODESTRA UNITO..."

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politica

MENARE IL CAN PER ZAIA: “LA LEADERSHIP DI SALVINI NON È IN DISCUSSIONE. LE DIVISIONI NELLA LEGA SONO UNA SOLO UNA MONTAGNA DI FANTASIE, COSÌ COME È IL PRESUNTO ASSE ZAIA-GIORGETTI" – IL GOVERNATORE DEL VENETO SI AFFRETTA A SMENTIRE LA FRATTURA MA IL CARROCCIO E’ SPACCATO. ZAIA CON FONTANA, FEDRIGA E IL NUMERO DUE LEGHISTA GIORGETTI HANNO PUBBLICAMENTE SCONFESSATO IL CAPITONE SUL GREEN PASS. COSA FARA' IL "TRUCE" QUANDO GIOVEDI' PROSSIMO IL GREEN PASS VERRA' RESO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI?

POSTA! - CARO DAGO, MA SI È POI SAPUTO SE I SOLDI NELLA CUCCIA DELLA CIRINNÀ ERANO PER LE SPESE PERSONALI DEL CANE O PER LE SPESE DEL SUO CONTADINO? - PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA: "MAI RIDURRE LA CROCE A UN SIMBOLO POLITICO". NEANCHE QUANDO È A FORMA DI FALCE E MARTELLO? - LA RETTIFICA DELL'ISTITUTO GIORDANO SPA: "LA SOCIETÀ NEGA DI AVER PROFERITO LA FRASE "QUEI PANNELLI NON BRUCIANO" E SMENTISCE DI AVER MAI DICHIARATO CHE I PANNELLI DELLA TORRE DEI MORO "NON ERANO INFIAMMABILI"..."

“CHI SI ESTRANEA DALLA LOTTA E’…”, NADIA BENGALA SCENDE IN CAMPO CON LA RAGGI E FA IL VERSO A SORDI PRESIDENTE DEL "BORGOROSSO FOOTBALL CLUB": “MI CHIEDONO TUTTI DEI CINGHIALI, MA NON È COLPA DI VIRGINIA”. GUAI A CHIAMARLA EX MISS: “L'HO FATTO SOLO PER UNA SETTIMANA, TRENT'ANNI FA, CHI MI DEFINISCE COSÌ NON MI CONOSCE. HO FATTO TANTO ALTRO” – DOPO ANGELA MELILLO CANDIDATA CON GUALTIERI E REGINA PROFETA IN CAMPO PER MICHETTI, UN’ALTRA CANDIDATURA “BEATIFUL”…