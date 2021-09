“CHI SI ESTRANEA DALLA LOTTA E’…”, NADIA BENGALA SCENDE IN CAMPO CON LA RAGGI E FA IL VERSO A SORDI PRESIDENTE DEL "BORGOROSSO FOOTBALL CLUB": “MI CHIEDONO TUTTI DEI CINGHIALI, MA NON È COLPA DI VIRGINIA”. GUAI A CHIAMARLA EX MISS: “L'HO FATTO SOLO PER UNA SETTIMANA, TRENT'ANNI FA, CHI MI DEFINISCE COSÌ NON MI CONOSCE. HO FATTO TANTO ALTRO” – DOPO ANGELA MELILLO CANDIDATA CON GUALTIERI E REGINA PROFETA IN CAMPO PER MICHETTI, UN’ALTRA CANDIDATURA “BEATIFUL”…