FLASH! - SILVIO BERLUSCONI SI E' ROTTO I COJONI DEL DELIRIO SOVRANISTA ANTI-UNIONE EUROPEA: "SE MELONI E SALVINI RIMANGONO ANCORA ALLEATI DI ORBAN, LA TEDESCA AFD, MARINE LE PEN, IL POLACCO MORAWIECKI, POSSONO DIRE ADDIO AL CENTRODESTRA UNITO..."-
FLASH! - SILVIO BERLUSCONI SI E' ROTTO I COJONI DEL DELIRIO SOVRANISTA ANTI-UNIONE EUROPEA: "SE MELONI E SALVINI RIMANGONO ANCORA ALLEATI DI ORBAN, LA TEDESCA AFD, MARINE LE PEN, IL POLACCO MORAWIECKI, POSSONO DIRE ADDIO AL CENTRODESTRA UNITO..."-
MENARE IL CAN PER ZAIA: “LA LEADERSHIP DI SALVINI NON È IN DISCUSSIONE. LE DIVISIONI NELLA LEGA SONO UNA SOLO UNA MONTAGNA DI FANTASIE, COSÌ COME È IL PRESUNTO ASSE ZAIA-GIORGETTI" – IL GOVERNATORE DEL VENETO SI AFFRETTA A SMENTIRE LA FRATTURA MA IL CARROCCIO E’ SPACCATO. ZAIA CON FONTANA, FEDRIGA E IL NUMERO DUE LEGHISTA GIORGETTI HANNO PUBBLICAMENTE SCONFESSATO IL CAPITONE SUL GREEN PASS. COSA FARA' IL "TRUCE" QUANDO GIOVEDI' PROSSIMO IL GREEN PASS VERRA' RESO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI?
POSTA! - CARO DAGO, MA SI È POI SAPUTO SE I SOLDI NELLA CUCCIA DELLA CIRINNÀ ERANO PER LE SPESE PERSONALI DEL CANE O PER LE SPESE DEL SUO CONTADINO? - PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA: "MAI RIDURRE LA CROCE A UN SIMBOLO POLITICO". NEANCHE QUANDO È A FORMA DI FALCE E MARTELLO? - LA RETTIFICA DELL'ISTITUTO GIORDANO SPA: "LA SOCIETÀ NEGA DI AVER PROFERITO LA FRASE "QUEI PANNELLI NON BRUCIANO" E SMENTISCE DI AVER MAI DICHIARATO CHE I PANNELLI DELLA TORRE DEI MORO "NON ERANO INFIAMMABILI"..."
“CHI SI ESTRANEA DALLA LOTTA E’…”, NADIA BENGALA SCENDE IN CAMPO CON LA RAGGI E FA IL VERSO A SORDI PRESIDENTE DEL "BORGOROSSO FOOTBALL CLUB": “MI CHIEDONO TUTTI DEI CINGHIALI, MA NON È COLPA DI VIRGINIA”. GUAI A CHIAMARLA EX MISS: “L'HO FATTO SOLO PER UNA SETTIMANA, TRENT'ANNI FA, CHI MI DEFINISCE COSÌ NON MI CONOSCE. HO FATTO TANTO ALTRO” – DOPO ANGELA MELILLO CANDIDATA CON GUALTIERI E REGINA PROFETA IN CAMPO PER MICHETTI, UN’ALTRA CANDIDATURA “BEATIFUL”…
CON LA MERKEL VA IN PENSIONE ANCHE L'ASSE FRANCO-TEDESCO. ORA TOCCA A ITALIA E FRANCIA GUIDARE L'UE - DRAGHI E MACRON PRONTI A FIRMARE UN PATTO PER RIFORMARE L'UE E ACCORDARSI SU DIFESA E MIGRANTI - CI AVEVA GIÀ PROVATO GENTILONI NEL 2017, POI LEGHISTI E GRILLINI FECERO I GUASTATORI CON LE SPARATE ANTI-FRANCESI - ORA ROMA E PARIGI PROMETTONO UNO SCAMBIO REGOLARE DI DIPLOMATICI E UFFICIALI DI SICUREZZA, UNA NUOVA UNITÀ OPERATIVA COMPOSTA DA GENDARMI E CARABINIERI E...
LASCHET, OGNI LASCIATA E' PERSA – IN GERMANIA IL CANDIDATO DELLA CDU A CANCELLIERE PER RISALIRE NEI SONDAGGI SI INVENTA UNA MOSSA ALLA TRUMP E PUBBLICA IL “PIANO D’AZIONE” DEI 100 GIORNI. "SICUREZZA E ORDINE" LE PAROLE CHIAVE, PER FERMARE L’EMORRAGIA DI VOTI CONSERVATORI. MA LA STRADA È IN SALITA E SCHOLZ È SEMPRE PIÙ INSIDIOSO: IL MINISTRO DELLE FINANZE E CANDIDATO DELLA SPD, STA FACENDO INCETTA DI VOTI CENTRISTI CON UNA SEMPLICE RICETTA: IMITARE MERKEL...