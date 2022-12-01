ANNE HIDALGO INCONTRA WLADIMIR KLITSCHKO
FLASH! SO’ RADICAL E VIVONO FUORI DAL MONDO! LA SINDACA DI PARIGI ANNE HIDALGO INCONTRA WLADIMIR KLITSCHKO, FRATELLO GEMELLO DEL SINDACO DI KIEV, CAPITALE DI UN PAESE IN GUERRA, E HA LA SFACCIATAGGINE DI DIRGLI CHE DEVONO METTERSI A COSTRUIRE PIÙ CICLABILI E USARE MENO LA MACCHINA, TIPO COPENHAGEN – PUO’ PROVARE A SPIEGARLO, DI GRAZIA, A QUELLI DEL BATTAGLIONE AZOV?-
LA GENIALATA DEFINITIVA DEL PD: CAMBIARE IL NOME IN PDL (COSI’ MAGARI RIESCONO A VINCERE) - IL SINDACO DI BOLOGNA LEPORE PROPONE: "CHIAMIAMOLO PARTITO DEMOCRATICO E DEL LAVORO" – COME DAGO-RIVELATO, OLTRE A ZINGARETTI ANCHE FRANCESCHINI VA SU ELLY SCHLEIN. L’AREA DI SU-DARIO SI SPACCA IN DUE CON CONTORNO DI PETTEGOLEZZI: IL CAMBIO DI CAVALLO SAREBBE "COLPA" DEI CONSIGLI DELLA CONSORTE DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA: MICHELA DI BIASE – ANCHE LA SINISTRA DEM SI DIVIDE SULLA VICEPRESIDENTE DELL’EMILIA… - DAGOREPORT
“IL PAPA HA FATTO DELLE DICHIARAZIONI NON CRISTIANE” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEI LAVROV RINCARA LA DOSE CONTRO BERGOGLIO, DOPO LE FRASI DEL PAPA SULLE CRUDELTÀ COMMESSE DA CECENI E BURIATI IN UCRAINA. POI SEMBRA APRIRE AL NEGOZIATO CON GLI USA: “NON CI OPPONIAMO ALL’INCONTRO BIDEN-PUTIN”SE CI SONO PROPOSTE DALL’OCCIDENTE, ASCOLTEREMO. GLI AMERICANI CI HANNO DETTO DIECI VOLTE CHE DOVEVA ESSERE UN CANALE ASSOLUTAMENTE RISERVATO, CHE NESSUNO DOVEVA SAPERNE NULLA. ABBIAMO ACCONSENTITO, MA…”
MELONI IN “AZIONE” – L’INCONTRO TRA LA DUCETTA E CALENDA, CONDITO DALLE DICHIARAZIONI D’AMOROSI SENSI DI CARLETTO, HA FATTO INDISPETTIRE FORZA ITALIA: GLI AZZURRI SONO CONVINTI CHE LA PREMIER ABBIA VOLUTAMENTE ESAGERATO LA PORTATA DELL’INCONTRO PER MANDARE UN MESSAGGIO A LORO – IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ: “CALENDA VUOLE PROVOCARE, MA DA PARTE NOSTRA INCASSA SOLO QUEL CHE MERITA: INDIFFERENZA. CON LUI È TUTTO UN VORREI MA NON POSSO. SI CANDIDAVA A GUIDARE I PRESUNTI MODERATI, PERALTRO DI RISULTA. DAL TERZO POLO È DIVENTATO LA TERZA OPPOSIZIONE…”