‘’FIORAMONTI NON HA CAPITO LA DIFFERENZA FRA COERENZA E OTTUSITÀ” – DIO PERDONA, TRAVAGLIO NO: “NON È NÉ SERIO NÉ RESPONSABILE. HA CONFUSO IL CORAGGIO CON LA VANITÀ. MEDITA UN GRUPPO PARLAMENTARE DI "CONTIANI" ALL'INSAPUTA DI CONTE E DOPO AVER MOLLATO IL GOVERNO CONTE. CRITICA GIUSTAMENTE IL RUOLO DELLA CASALEGGIO ASSOCIATI E DELLA PIATTAFORMA ROUSSEAU, MA NON SPIEGA PERCHÉ LI SCOPRA SOLO ORA, E NON QUANDO FU CANDIDATO NEL 2018 COL SEGGIO ASSICURATO“