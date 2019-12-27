Da Il Giornale
Renzi in pista a Cortina. L'ex premier paparazzato da un dirigente di Forza Italia
FLASH! SOLE, WHISKY E SEI IN POLE POSITION! RENZI FA IL 'CUMENDA' E SI GODE LE VACANZE DI NATALE A CORTINA - L'EX ROTTAMATORE PAPARAZZATO SULLE PISTE DELLA 'PERLA DELLE DOLOMITI' DA UN UN DIRIGENTE DI FORZA ITALIA... - VIDEO-
Da Il Giornale
Renzi in pista a Cortina. L'ex premier paparazzato da un dirigente di Forza Italia
‘’FIORAMONTI NON HA CAPITO LA DIFFERENZA FRA COERENZA E OTTUSITÀ” – DIO PERDONA, TRAVAGLIO NO: “NON È NÉ SERIO NÉ RESPONSABILE. HA CONFUSO IL CORAGGIO CON LA VANITÀ. MEDITA UN GRUPPO PARLAMENTARE DI "CONTIANI" ALL'INSAPUTA DI CONTE E DOPO AVER MOLLATO IL GOVERNO CONTE. CRITICA GIUSTAMENTE IL RUOLO DELLA CASALEGGIO ASSOCIATI E DELLA PIATTAFORMA ROUSSEAU, MA NON SPIEGA PERCHÉ LI SCOPRA SOLO ORA, E NON QUANDO FU CANDIDATO NEL 2018 COL SEGGIO ASSICURATO“
“TUTTO È FINITO, BERLUSCONI NON CI SOPPORTA E FORZA ITALIA È STORIA GIÀ ARCHIVIATA”, UNO DEI FONDATORI DI FI ED EX FEDELISSIMO MINISTRO PARLA DELLA GRANDE FUGA DI TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE - L'USCITA DI MICHAELA BIANCOFIORE È SOLO L'ULTIMA: DAL LAZIO ALLA SICILIA IL PARTITO PERDE DIRIGENTI E CONSENSI - E SI AVVICINA IL VOTO DEL 26 GENNAIO: SECONDO UN SONDAGGIO INTERNO FI È AL 2% IN EMILIA-ROMAGNA - LA SPINA CARFAGNA
COL FIATO SUL COLLE – A SEI MESI DALLA SCADENZA DEL MANDATO, IL GOVERNO NON RIESCE A TROVARE LA QUADRA PER LE NOMINE DI AGCOM E GARANTE DELLA PRIVACY, “ANATRE ZOPPE” SENZA LA PIENEZZA DEI POTERI – IL CAPO DELLO STATO È MOLTO PREOCCUPATO, MA CONTE & COMPANY CONTINUANO A RINVIARE TUTTO PER CERCARE UN ACCORDO