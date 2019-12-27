FLASH! SOLE, WHISKY E SEI IN POLE POSITION! RENZI FA IL 'CUMENDA' E SI GODE LE VACANZE DI NATALE A CORTINA - L'EX ROTTAMATORE PAPARAZZATO SULLE PISTE DELLA 'PERLA DELLE DOLOMITI' DA UN UN DIRIGENTE DI FORZA ITALIA... - VIDEO

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Da Il Giornale

 

Renzi in pista a Cortina. L'ex premier paparazzato da un dirigente di Forza Italia

RENZI A CORTINA RENZI A CORTINA

 

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